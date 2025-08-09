La Policía Nacional detiene a un moldavo por el homicidio de un hombre en una casa abandonada en Manacor

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen moldavo, como presunto autor de la muerte de un varón de 50 años en Manacor. La víctima había sido hallada en una casa abandonada situada en las proximidades del hospital de Manacor, que era refugio habitual de indigentes. La investigación policial apuntaba a que el principal sospechoso del crimen había mantenido una violenta pelea con la víctima poco antes de que apareciera su cuerpo inerte. A partir de este momento se ha establecido un cerco en el municipio en torno a este individuo, que se ha materializado con su detención.

Sobre las once y media de la mañana de este viernes, una mujer ha alertado a los servicios de emergencia que el hombre con el que convivía en una casa abandonada junto al hospital de Manacor había fallecido. Una patrulla policial ha acudido rápidamente al lugar. Tras examinar el cadáver y determinar que el cuerpo presentaba síntomas compatibles con una muerte violenta, han activado el protocolo establecido para estos casos. Agentes del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica de la Policía Nacional se ha trasladado a esta casa abandonada. A continuación han abierto una inspección ocular. También se ha requerido la presencia de una comisión judicial.

Tras concluir estas pesquisas, el juez de guardia de Manacor ha decretado el levantamiento del cadáver. Operarios de los servicios funerarios se han encargado de retirar el cuerpo y lo han trasladado al Instituto de Medicina Legal de Palma para hacerle la autopsia.

Controles en todo el municipio

Fruto de las pesquisas practicadas, los investigadores pudieron identificar al principal sospechoso de causarle la muerte a la víctima. A partir de este momento se ha activado un dispositivo especial para propiciar su localización. El cerco se ha hecho extensivo a todo el municipio de Manacor. Una serie de controles y otras medidas se han adoptado de inmediato.

Sobre las siete y media de la tarde de este viernes, el operativo policial desplegado ha culminado. Una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Manacor ha detenido a este hombre de origen moldavo por un presunto delito de homicidio. La investigación policial continúa por parte del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional para esclarecer por completo los hechos.