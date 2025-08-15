En Amposta
Detenido por acuchillar a 5 personas en una pelea multitudinaria en Tarragona
La pelea se produjo sobre las 06:00 horas en el paseo del Canal Marítimo de Amposta
EFE
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 40 años que presuntamente hirió con arma blanca a cinco personas en el transcurso de una pelea multitudinaria que tuvo lugar este jueves en Amposta (Tarragona), en el marco de la celebración de sus fiestas patronales.
La pelea se produjo sobre las 06:00 horas en el paseo del Canal Marítimo de Amposta, donde se celebraban diversas actividades de las fiestas mayores, y la detención del hombre, que está acusado de los delitos de tentativa de homicidio y de lesiones, se materializó hacia las 19:30 horas.
Los agentes de la Unidad de investigación de Amposta lograron identificar al autor de las agresiones y localizarle y detenerle horas después de la reyerta, han informado los Mossos.
Por el momento se desconocen los motivos de la pelea multitudinaria, en la que participaron dos grupos de personas, y el estado de los cinco heridos, aunque uno de los delitos de los que se acusa al detenido es tentativa de homicidio debido a la gravedad de las heridas infringidas.
El arrestado pasará a disposición judicial en las próximas horas mientras los Mossos continúan las investigaciones y no descartan más detenciones de personas que participaron en el tumulto.
