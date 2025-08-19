Guardiola, sobre los medios aportados por el Gobierno para el incendio de Jarilla: “Lo agradecemos, pero no han llegado a tiempo”

María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, ha agradecido la ayuda del Gobierno para la extinción de los fuegos en Jarilla, pero ha reconocido que “no ha llegado a tiempo”. Además, ha establecido la línea roja para apoyar el Pacto de Estado contra la emergencia climática propuesto por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Tras la visita a la zona afectada por el incendio de Jarilla y las declaraciones de ambos mandatarios, Guardiola ha tomado la palabra para responder a preguntas de los medios de comunicación.

Al ser cuestionada por dicha futura normativa, cuyos trámites se iniciarán el próximo mes de septiembre, Guardiola ha dicho que “estamos un poquito cansados de que, en medio de una crisis y del sufrimiento de muchas familias, vengamos con ese tipo de cosas. No me van a encontrar ahí”. Sin embargo, la Junta de Extremadura no dudará en apoyarlo si supone “un aumento de recursos para prevención de incendios, una mayor ayuda a las comunidades autónomas para seguir trabajando en esta línea, como hacemos en Extremadura. Entonces, nuestro Gobierno sí trabajará de la mano con el resto del país, por el bien de nuestros campos y los ganaderos, que son quienes tienen que trabajar el monte. Se ha demostrado que, si ellos están presentes, el fuego no llega”, ha indicado.

Nivel 3 de peligrosidad

Sobre la posibilidad de activar el nivel 3 de peligrosidad en el incendio, que ya ha calcinado más de 15.500 hectáreas, Guardiola ha recordado que “no se ha planteado en ningún momento porque no hemos tenido ningún problema de gestión, sino de falta de medios. La única diferencia es que hubieran asumido ellos la competencia. Y nuestros técnicos son los que mejor conocen el terreno y la forma en que hay que hacer frente al fuego. No es lo mismo que en el momento del apagón, cuando sí lo solicitamos porque era muy complicado gestionar esa emergencia”.

La presidenta ha vuelto a poner de manifiesto que “no hemos tenido los suficientes medios” al ser preguntada por vecinos que habían tenido que trabajar para proteger sus viviendas en los fuegos. “Ha habido varios incendios al mismo tiempo. Hemos pedido ayuda y no ha llegado a tiempo. Con los medios que tenemos, debemos apagar el de Jarilla en los próximos días”, ha incidido.