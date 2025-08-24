Pantano de Nagore
La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en un pantano de Navarra
Se trata de una persona de 51 años y nacionalidad peruana
EP
PAMPLONA
La Guardia Civil de Navarra está investigando el hallazgo este domingo por la tarde del cuerpo sin vida de una persona flotando en el agua en el pantano de Nagore. Se trata de una persona de 51 años y nacionalidad peruana.
La primera alerta ha sido recibida a través de SOS Navarra, que ha activado los servicios de emergencia, según ha informado la Guardia Civil.
Efectivos de Bomberos han recuperado el cadáver, mientras que la primera patrulla de la Guardia Civil desplazada al lugar se ha hecho cargo de las diligencias iniciales. Los agentes han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.
El cadáver será trasladado al Instituto Anatómico Forense de Pamplona, donde se le practicará la autopsia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El gobierno replica al alcalde de Jaraíz: 'La responsabilidad de los fuegos artificiales es de los ayuntamientos
- Desembarca en Cáceres la cadena Encuentro, con tallas de la 38 a la 48
- Rifirrafe municipal por el sueldo de la alcaldesa de Membrío
- Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña, la obra que transformará Cáceres
- Alerta Marchena en el triunfo del Cacereño ante el Betis B (2-3)
- La muralla histórica de Plasencia cada vez más cerca
- La empresa de Cáceres que hará visitable la primera cueva del Calerizo
- Fray Guillermo se despide de Guadalupe y se traslada a Cáceres: le releva Fray Vidal