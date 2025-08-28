Radiografía del atropello múltiple que ha conmocionado a A Coruña

Poco después del mediodía de este miércoles un coche embistió en A Coruña contra numerosas personas que cruzaban el paso de cebra de Juana de Vega, en el cruce con la calle Compostela, y plaza de Mina, cerca de los Jardines de Méndez Núñez, y causó seis heridos, tres de ellos graves. Aunque el suceso todavía se está investigando, las primeras indagaciones, según indican fuentes municipales, apuntan a que el atropello múltiple fue "intencionado". El conductor, un vecino de A Coruña nacido en 1974, parece sufrir algún problema mental y fue trasladado a una unidad de psiquiatría del Hospital Marítimo de Oza. Él mismo reconoció, señala el Concello, arrancó cuando la gente estaba cruzando la vía.

Los sanitarios atienden a uno de los heridos en la misma vía. | Carlos Pardellas

El hecho, que ocurrió en una de las zonas más concurridas de la ciudad, fue presenciado por numerosos testigos y, aunque algunos indicaban que el coche podría haber salido del parking de Juana de Vega o venir circulando por esta vía hacia los jardines, otros apuntaban que el automóvil estaba parado y aceleró para embestir a la gente. Esta es la versión que se maneja, de acuerdo con fuentes municipales, y es un hecho reconocido por el autor: estaba detenido con su coche en la zona de aparcamiento reservado de un hotel a pocos metros del cruce y "aceleró cuando se puso el semáforo en verde para los peatones".

El coche atravesó a la multitud, entre la que se encontraban personas mayores y familias con niños o incluso un carrito de bebé. Hubo media docena de heridos que tuvieron que ser trasladados al hospital, entre ellos una niña de cuatro años que fue llevada al Materno Infantil y una mujer nacida en 1950. Entre las cinco víctimas adultas, todas ellas transportadas a Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), hay dos mujeres y un hombre con heridas graves, si bien no se teme por la vida de ninguno. Un hombre y una mujer sufrieron lesiones leves. A las 19.30 horas del miércoles todos habían sido dados de alta, salvo una mujer y un hombre que seguía en la UCI.

El conductor atravesó todo el paso de cebra con su coche, un Volkswagen, y solo se detuvo en la vía tras pasar el área reservada para los peatones, con el parabrisas curvado y desencajado por los impactos. Según señala un testigo, varias personas se congregaron para retenerlo, y, más tarde, agentes de la Policía Local se hicieron cargo de él y se lo llevaron detenido. Otros policías cortaron el tráfico en el cruce y prestaron la primera atención a los heridos (tres de ellos tuvieron que ser atendidos en la propia vía) hasta que llegaron las ambulancias que los trasladaron al Chuac.

Aunque la investigación todavía está empezando, el hombre parece sufrir algún problema psiquiátrico, y por la tarde se le envió a una unidad especializada. Un testigo, que indicó a este diario que estaba entre las personas que se congregaron para asegurarse de que el autor no escapase, afirma que parecía que sufría algún tipo de trastorno mental y que decía que el coche "estaba teledirigido" o controlado "desde Quiroga". Otro hombre que estaba presente en el incidente indica que el autor hablaba acerca de las peatonalizaciones y de que ya había advertido que podrían ocurrir cosas semejantes. Fuentes conocedoras de la intervención señalan que parecía que el autor del atropello estuviese sufriendo algún tipo de brote psiquiátrico, y la Policía Nacional confirma que está investigando el incidente a través de su brigada de Policía Judicial, si bien señala que no ha querido dar más detalles.

A hombre se le hicieron pruebas de drogas y alcohol, pero, según el Concello, no estaba bajo los efectos de ninguna substancia. Si el hombre era consciente de lo que hacía, podría afrontar un proceso judicial, con posibles delitos que van desde la conducción temeraria a la tentativa de homicidio, pero si tiene problemas mentales esto le podría servir como atenuante, o incluso eximente. La alcaldesa, Inés Rey, trasladó sus deseos de "pronta y total recuperación" a las víctimas y señaló que el 092 investiga tanto para aclarar los hechos como para "que no vuelvan a repetirse situaciones semejantes".

"Me pasó justo al lado"

El accidente, que obligó a cortar parcialmente el tráfico en el cruce, causó una gran conmoción en el centro de la ciudad, y muchos vecinos se congregaron en el lugar del accidente, entre ellos varias personas que estaban cruzando cuando el coche embistió y se salvaron por poco de ser arrollados. "Me pasó el coche justo por al lado, si llego a cruzar un segundo más tarde, me atropella", decía una mujer que todavía temblaba con el susto en el cuerpo. Según insiste esta testigo, el semáforo estaba en verde para los peatones y el conductor "aceleró" al pasar por el paso de cebra.

Otra mujer que estaba en las cercanías explicó que no vio al coche arrancar, pero sí que escuchó "un ruido como si acelerara". "Miré y vi los cuerpos volando", relató. Un testigo añadía el dato de que a los peatones aún le quedaban unos "20 o 30 segundos para cruzar", según lo que indicaba el semáforo. "El conductor aceleró y no me dio la sensación de que fuera por error, porque siguió acelerando y no frenó", opinaba. El hombre también estuvo a punto de ser atropellado: "Me pasó por al lado". Un grupo de personas que vieron el accidente desde la acera hablaban de las personas que fueron atropelladas. "La peor parte se la llevó un hombre que se estampó contra el limpiaparabrisas", comentaban.