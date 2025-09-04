En Amposta
Atendidas 30 personas por el incendio de un local comercial en Tarragona
14 personas han sido dadas de alta 'in situ'; 11 trasladadas en estado leve al Hospital Verge de la Cinta; y otras 5 leves derivadas al Hospital Comarcal d'Amposta
EP
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a un total de 30 personas por el incendio que se ha declarado este jueves por la tarde en un local comercial en Amposta (Tarragona), informa en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.
Según informa, hasta en torno a las 21 horas de este jueves, 14 personas han sido dadas de alta 'in situ'; 11 trasladadas en estado leve al Hospital Verge de la Cinta; y 5 leves que han sido derivadas al Hospital Comarcal d'Amposta.
Según han explicado fuentes de los Bombers de la Generalitat a Europa Press, el aviso de este incendio se ha recibido a las 14.35 horas; se trata de una tienda de venta de electrodomésticos y patinetes en la que "había baterías eléctricas"; y Protecció Civil de la Generalitat ha puesto en prealerta el Procicat.
- Primer día del Hilton de Cáceres: instalaciones, precios y restauración
- A juicio un empresario de Cáceres acusado de quedarse con 200.000 euros
- Los nuevos atardeceres de Cáceres
- La expresión extremeña que procede de un pueblo de 5.000 habitantes y confunde al resto de España
- Una tienda con alma en tiempos de cambio: así nació El Localino en Cáceres
- Una treintena de carreras de la UEx, sin plazas para los alumnos de julio
- Estos son los pueblos de Cáceres que se unen al plan de puntos limpios
- La primera universidad privada de Extremadura pide a la Asamblea celeridad en su aprobación