Audios | Los pensamientos de un asesino, grabados por un micrófono oculto en su coche: "Hasta aquí hemos llegado, Antonio, amigo mío"

Antonio Caba, un intermediario de Manzanares (Ciudad Real), está en prisión acusado de matar a dos vecinos para quedarse con dinero de varios negocios. Fue detenido en marzo de 2025. La investigación de la Guardia Civil llevó a recuperar los cadáveres de los dos desaparecidos: Jesús González y Juan Miguel Isla, que Caba y su amigo Gaspar Rivera habían arrojado a dos pozos. En enero de 2023, el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica había destapado la investigación de la operación Mancanti (Desaparecido, en italiano). Desde entonces, Caba se sabía investigado. Lo que no sabía era que la Guardia Civil había colocado en su coche un micrófono ambiental (un "canario" en argot policial) que permitía a los agentes de la UCO oír sus conversaciones y pensamientos en voz alta mientras conducía.

Hasta principios del mes de marzo, Caba resistía la presión y los rumores en el pueblo. Él y su amigo Gaspar sabían que el cadáver de Juan Miguel Isla estaba en un pozo de una finca que le habían comprado días antes de hacerlo desaparecer. Pero esa finca no figuraba registrada a su nombre y la Guardia Civil no conocía de su existencia.

"Me van a encasquetar el muerto"

Todo cambia cuando, mientras iba conduciendo, Caba devuelve una llamada perdida a la empleada de la inmobiliaria que participó en la compraventa de la finca. "Pues mire, Antonio, le llamo solamente a título informativo, para que lo sepa usted. Que nos ha llamado la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real y ha tenido que ir… Vamos, para declarar sobre la compra que hicieron ustedes… Para que sepa que nos han llamado para ver quién lo había escriturado y quién lo había comprado, ¿vale?".

Caba responde con un escueto "muy bien, muchas gracias". Acaba de saber que la Guardia Civil ha descubierto la finca donde él y su amigo tiraron un cadáver a un pozo. Son los primeros días de marzo y los monólogos captados cuando va conduciendo gracias al canario de la Guardia Civil lo muestran cada vez más nervioso.

-"Pues que soy yo, que soy yo (el asesino)… Que me van a encasquetar el muerto… Que como no tienen ná, eso es una puta vergüenza, un puto bulo que han encasquetao pa ver si salía el tema".

"Tengo el teléfono pinchao"

Su cómplice y amigo Gaspar también está nervioso. Jubilado, con problemas de ludopatía, Gaspar llega a llamarle por teléfono, desobedeciendo las órdenes de Antonio Caba, que se indigna con él y no puede evitar expresarlo en voz alta mientras va conduciendo:

-"Eres mu tonto. Coges y me llamas- Tengo el teléfono doscientas mil veces pinchao, que han llamao hasta a mi hermano… ¿Es que no puedes coger el puto coche y acercarte?".

Comer en la cárcel

El 3 de marzo, Caba y Gaspar se acercan hasta la finca donde han tirado el cadáver de Juan Miguel Isla. La Guardia Civil les está vigilando, aunque no lo sepan. Caba habla con un amigo y trata de aparentar normalidad:

-"Ay Dios mío, qué pena de vida… Habrá que ir tirando. Y si nos meten en la cárcel pues que nos den de comer, ¿no te parece?".

Caba se ríe, pero su amigo contesta serio: "Mejor que no".

El 8 de marzo, Caba y Gaspar están aún más nerviosos. No pueden ir a la finca a mover el cadáver de su segunda víctima. No quieren que la Guardia Civil lo encuentre. Deciden volver al lugar del crimen, pero sin llevar sus teléfonos para no dejar huella.

-"¿Nos acercamos ahora que no llevamos (teléfonos) móviles?", comenta Caba.

-"Yo creo que no hay ná ahí", responde Gaspar.

-"Vamos a acercarnos un poco, es que ahora mismo, un viernes por la tarde…".

A punto de caramelo

Los dos van en el coche de Caba para comprobar si hay guardias civiles inspeccionando la finca. Caba asegura que ha visto "algo negro" en la finca. Lleva a Gaspar a su casa. Antes, paran a echar gasolina. Se oye comentar al jubilado, pesimista: "Esto está a punto de caramelo ya".

Caba se queda solo y sigue conduciendo. Habla consigo mismo, en voz alta. El micrófono instalado en su coche lo graba: "Bueno, Antonio. Hasta aquí hemos llegado, amigo mío. Hasta aquí hemos llegado".

46 años de cárcel

El 14 de marzo, la Guardia Civil inspecciona la finca. Encuentra en un pozo el cadáver de Juan Miguel Isla, el segundo desaparecido. Detiene a Antonio Caba y Gaspar Rivera. Este último confiesa su participación en ocultar el cuerpo. En julio, conducirá a los investigadores a otra finca, otro pozo, donde dejaron, en 2019, partes del cuerpo de Jesús González, el otro desaparecido de Manzanares.

Gaspar Rivera y Antonio Caba están en prisión a la espera del juicio por los dos crímenes. El fiscal pide 19 años de cárcel para Gaspar porque, tras ser detenido, confesó y colaboró en la investigación. Para Caba pide 46 años de prisión por los dos asesinatos. El intermediario, el conseguidor de Manzanares, no ha declarado ni una sola vez desde que fue detenido. Las grabaciones de sus pensamientos en su coche hablan por él.