Tráfico de drogas

La Guardia Civil recupera 715 kilos de hachís flotando en aguas del estrecho de Gibraltar

El servicio marítimo del cuerpo detectó quince fardos frente a Tarifa, aunque no localizó a ninguna embarcación que pudiera estar relacionada con el hallazgo

Una patrullera de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.

Una patrullera de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. / EP

EFE

Algeciras (Cádiz)

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Algeciras ha recuperado 715 kilos de hachís en distintos fardos que se encontraban flotando en aguas del estrecho de Gibraltar.

Según ha informado en un comunicado el instituto armado, la actuación se ha producido cuando una embarcación del Servicio Marítimo que se encontraba haciendo labores de vigilancia y control observó que había numerosos bultos flotando en aguas situadas entre Torrelapeña y Bolonia, en Tarifa (Cádiz).

Tras aproximarse con la embarcación pudieron comprobar que se trataba de quince fardos utilizados habitualmente en actividades relacionadas con el narcotráfico y, una vez izados a la embarcación y efectuada la apertura de los mismos, se pudo comprobar que contenían hachís.

Los agentes no localizaron en los alrededores ninguna embarcación que pudiera estar relacionada con el hallazgo, por lo que se desplazaron hasta las dependencias oficiales para descargar la sustancia estupefaciente, que arrojó un peso de 715 kilos.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición judicial.

