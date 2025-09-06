Tráfico de drogas
La Guardia Civil recupera 715 kilos de hachís flotando en aguas del estrecho de Gibraltar
El servicio marítimo del cuerpo detectó quince fardos frente a Tarifa, aunque no localizó a ninguna embarcación que pudiera estar relacionada con el hallazgo
EFE
El Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Algeciras ha recuperado 715 kilos de hachís en distintos fardos que se encontraban flotando en aguas del estrecho de Gibraltar.
Según ha informado en un comunicado el instituto armado, la actuación se ha producido cuando una embarcación del Servicio Marítimo que se encontraba haciendo labores de vigilancia y control observó que había numerosos bultos flotando en aguas situadas entre Torrelapeña y Bolonia, en Tarifa (Cádiz).
Tras aproximarse con la embarcación pudieron comprobar que se trataba de quince fardos utilizados habitualmente en actividades relacionadas con el narcotráfico y, una vez izados a la embarcación y efectuada la apertura de los mismos, se pudo comprobar que contenían hachís.
Los agentes no localizaron en los alrededores ninguna embarcación que pudiera estar relacionada con el hallazgo, por lo que se desplazaron hasta las dependencias oficiales para descargar la sustancia estupefaciente, que arrojó un peso de 715 kilos.
Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición judicial.
- Docentes en comisión de servicio en Extremadura: «Nos obligan ahora a marcharnos a Andalucía»
- 443 personas opositan este sábado en Cáceres a una de las 3.118 plazas ofertadas para ingresar en la Guardia Civil
- La parte antigua de Cáceres se convierte en plató de televisión para rodar un documental sobre el exilio
- Desmantelado un “supermercado de la droga” en el Junquillo de Cáceres
- Susto en la avenida Hernán Cortés de Cáceres
- El impacto de las obras en los negocios de Cáceres: 'Hemos perdido hasta 200 clientes al día
- Plasencia refuerza la seguridad en Servicios Sociales tras los últimos incidentes
- La Junta denuncia por la vía penal a las empresas que han dejado desiertos 242 servicios de transporte escolar