Dos muertos y un herido en un tiroteo en Sevilla

Una persona disparó con un rifle contra un bar en la localidad de Carmona, según testigos del suceso, que investiga ya la Guardia Civil

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial.

Victoria Flores / Ana Ramos Caravaca

Sevilla

Dos personas han muerto y otra ha resultado herida de gravedad durante la tarde de este sábado en un tiroteo registrado en un bar de la urbanización Los Nietos del municipio sevillano de Carmona. Según ha confirmado a El Correo de Andalucía el servicio de Emergencias 112, alrededor de las 16:45 horas han recibido varios avisos de vecino de la zona alertando de un tiroteo en la calle Azahar de dicha urbanización.

Los testigos indicaron que una persona "había sacado un rifle y había disparado contra un bar" y que, como resultado de los impactos, un total de tres personas yacían sobre el suelo. Al conocer los hechos, desde el 112 se ha dado aviso a Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil, que es quien se está encargando de la investigación.

Aunque todavía se está trabajando en el lugar, por el momento se ha dado a conocer que dos personas habrían fallecido como consecuencia de los impactos de bala y una tercera estaría herida de gravedad. No han trascendido detenciones relacionadas con este suceso ni su origen. En este momento, hay abierta una investigación sin que hayan trascendido más detalles.

La urbanización Los Nietos, donde ha sido el tiroteo, es una zona de chalets junto a la autovía y retirado del casco urbano de Carmona.

