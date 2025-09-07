Sucesos
La Policía investiga la muerte violenta de una mujer en Sevilla
Los agentes trabajan principalmente en la hipótesis de un crimen machista, pero no hay confirmación oficial por el momento
Victoria Flores
Sevilla
Una mujer ha aparecido muerta este domingo en el barrio sevillano de Valdezorras con signos de violencia. Aunque todavía no ha sido confirmado el motivo, fuentes de la Policía Nacional explican a El Correo de Andalucía que las hipótesis apuntan a que se trata de un caso de violencia de género, aunque este extremo no ha podido ser confirmado por el momento.
Fuentes consultadas señalan también que habría sido el propio autor de los hechos quien alertó a los servicios de emergencia para que se trasladaran hasta allí. Los hechos han tenido lugar en el mediodía de este domingo. Por el momento, la Policía Nacional investiga el caso y desde la Subdelegación del Gobierno señalan que no hay más información al respecto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- 443 personas opositan este sábado en Cáceres a una de las 3.118 plazas ofertadas para ingresar en la Guardia Civil
- La parte antigua de Cáceres se convierte en plató de televisión para rodar un documental sobre el exilio
- La Junta de Extremadura explica que la denuncia a las empresas de transporte no es por no acudir a las licitaciones
- La Policía Nacional investiga un disparo con pistola en una pierna a un hombre en Mérida
- La Junta denuncia por la vía penal a las empresas que han dejado desiertos 242 servicios de transporte escolar
- Docentes en comisión de servicio en Extremadura: «Nos obligan ahora a marcharnos a Andalucía»
- Arroyo de la Luz reconoce a Teo Higuero y a Pablo Pajares con su más alta distinción
- Nervios y nada de móviles: arranca el examen para 443 candidatos a entrar en la Guardia Civil en Cáceres