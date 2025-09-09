Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte "violenta" de un menor en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de forma violenta de un menor de edad en el distrito barcelonés de Sants-Montjuïc. Pendientes de aclarar las circunstancias del suceso, las primeras pesquisas apuntan a una agresión como origen.

Los hechos tuvieron lugar este lunes por la noche en una calle del barrio de Sants. Otro menor estaría también herido.

Investiguem la mort violenta d'un menor d'edat al districte de Sants- Montjuïc de Barcelona ahir a la nit



La DIC de Barcelona ha obert una investigació per esclarir-ne les causes pic.twitter.com/VZktBnErFO — Mossos (@mossos) September 9, 2025

[Habrá ampliación]