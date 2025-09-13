Detenido un conductor ebrio que dejó un muerto y dos heridos en un atropello en Lorca

Un hombre, operario de Aguas de Lorca, ha fallecido este sábado tras un atropello múltiple en el centro de la ciudad y que ha dejado además otros dos heridos, uno de ellos compañero de la víctima mortal.

Los operarios de Aguas de Lorca fueron atropellados este sábado por la mañana en la calle Santa Paula del municipio, mientras trabajaban en la zona, según informó Emergencias.

En concreto, los trabajadores se encontraban realizando labores de mantenimiento en una arqueta de la citada vía, cuando eran arrollados por un coche que circulaba a gran velocidad y que además colisionaba con otro turismo al intentar esquivar a los operarios de la empresa.

Una de las víctimas acabó falleciendo, la segunda fue trasladada al hospital Rafael Méndez de urgencia. El segundo de los heridos es un conductor de un vehículo que chocó con el autor del atropello. Según fuentes del Ayuntamiento de Lorca, el conductor que provocó el siniestro dio positivo en alcohol y fue detenido por agentes de la Policía Local del municipio.

El suceso tuvo lugar sobre las 9.50 horas: fue entonces cuando se dio la voz de alarma al 112 Región de Murcia. De inmediato, se movilizaron a la zona ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, así como agentes de la Policía Local de Lorca para asegurar el perímetro y regular el tráfico.

El Ayuntamiento ejercerá "todas las acciones legales"

El Ayuntamiento de Lorca "lamenta profundamente el fallecimiento de un operario de Aguas de Lorca víctima de un atropello mientras se encontraba trabajando. Desde el Ayuntamiento enviamos nuestras condolencias a su familia, amigos y compañeros. Nos unimos a su dolor mientras recriminamos enérgicamente los hechos".

El alcalde y presidente de Aguas de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, ha anticipado que ante esta tragedia, el Consistorio ejercerá todas las acciones legales en defensa de los derechos de la víctima y del compañero que ha resultado herido, deseando la pronta recuperación de éste último, y de otro conductor que también se ha visto afectado por la colisión.