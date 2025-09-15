Madrid
Hallada una segunda víctima mortal bajo los escombros de la explosión del edificio de Vallecas
La explosión, que tuvo lugar el sábado poco antes de las 15:00 horas, afectó a un bar ubicado en la planta baja del edificio
Javier Niño González
Agentes de la Policía Nacional han localizado el cuerpo sin vida de una segunda víctima entre los escombros del edificio que explotó el sábado por la tarde en la calle Manuel Maroto, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.
Inicialmente, la Comisaría de Puente de Vallecas no pudo localizar a esta persona entre los restos del siniestro. Por ello, se solicitó el apoyo de la Unidad Especial de Guías Caninos, que desplegó perros especializados en la búsqueda de restos humanos. Esta tarde, los perros localizaron el punto exacto donde se encontraba la víctima desaparecida. Posteriormente, los Bomberos de Madrid lograron liberar el cuerpo de la persona fallecida.
Este trágico suceso se suma a la explosión que dejó una persona muerta y más de 25 heridos, y que también provocó la destrucción de varias viviendas en la zona, obligando al Ayuntamiento de Madrid a ofrecer alternativas habitacionales a los afectados. La investigación sobre las causas del siniestro sigue abierta.
