Investigación
Un hombre atrincherado en la Gran Vía de Madrid amenaza con causar una explosión con bombonas de butano
El hombre, que tiene los brazos ensangrentados, se ha atrincherado en un edificio entre Montera y Gran Vía
Javier Niño González
Madrid
La Policía y los servicios de emergencia han acudido a un edificio de la céntrica Gran Vía de Madrid en el que se ha atrincherado un hombre que amenaza con explotar unas bombonas de butano, han informado a EFE fuentes policiales.
Según las mismas fuentes, el hombre, que tiene los brazos ensangrentados, se ha atrincherado en un tercer piso de un edificio situado entre la calle Montera y la Gran Vía.
Se han desplazado hasta el lugar varios vehículos policiales y ambulancias y, según las fuentes, la Policía ha movilizado a un negociador.
La boca de metro más próxima al suceso permanece cerrada, aunque el servicio se presta con normalidad.
