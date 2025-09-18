La autopsia en Indonesia de Matilde Muñoz confirma que "murió por asfixia"

La autopsia de la vecina de Palma Matilde Muñoz, asesinada en la isla indonesia de Lombok el 2 de julio, revela que "murió por asfixia", lo que "fortalece la sospecha de que fue víctima de violencia", según el informe sobre el examen forense divulgado este jueves por la Policía de Indonesia. "El examen reveló signos de traumatismo en la cabeza, cuello y pecho", dice el comunicado de la Policía de Lombok Occidental, encargada de la investigación.

El cuerpo de Matilde fue hallado el 30 de agosto en una playa de Senggigi, en la parte occidental de la turística isla indonesia de Lombok, después de que su círculo familiar y de amigas alertaran de su desaparición en julio.

La autopsia de la vecina de Palma, que habría cumplido 73 años este mes, fue realizada el pasado 4 de septiembre en el hospital policial de Mataram, en Lombok. Según el comunicado policial, los hallazgos del examen forense, en concreto el "traumatismo contuso" en la parte superior del cuerpo, "refuerzan la sospecha de que Matilde Muñoz murió víctima de violencia".

"El cuerpo fue encontrado boca abajo, con ropa y joyas, incluyendo dos collares con colgantes de una concha y una figura de Buda", añade el texto.

Dos detenidos

La Policía Indonesia ha detenido a dos personas por su presunta relación con el crimen de Matilde Muñoz. / EFE

La Policía de Lombok detuvo el mes pasado a dos hombres, un empleado del hotel Bumi Aditya donde se alojaba Muñoz en la zona de Senggigi y un extrabajador del mismo, quienes confesaron haber matado a la mujer en su bungaló del establecimiento la madrugada del 2 de julio.

Según los testimonios de los sospechosos, compartidos previamente por la Policía, el cadáver de Muñoz fue trasladado primero desde su bungaló al cuarto del generador del hotel, donde permaneció cuatro días. Después lo trasladaron a una parte trasera del hotel, sin especificarse cuánto tiempo; a continuación, en agosto, se llevó a una parcela vacía fuera del hotel; y finalmente, el 24 de agosto, "los restos de la víctima fueron trasladados y enterrados en la playa".

Asesinato premeditado y robo con violencia

La Policía de Lombok dice hoy que "continúa completando la ficha del caso" para "que pueda ser entregado a tiempo a la Fiscalía y asegurar una investigación completa" de lo ocurrido. Subraya también que los sospechosos "serán acusados de asesinato premeditado" y de "robo con violencia".

La investigación policial ha especificado que le robaron 3 millones de rupias (unos 182 dólares), el equivalente al salario medio mensual en el país en desarrollo.

Experimentada viajera, Matilde había llegado en junio a Lombok, donde acostumbraba a pasar largas temporadas desde hacía años, en ese mismo hotel.