Detenido por matar a otro hombre en Lleida tras pelearse por llevar los perros sueltos

La víctima sufrió una perforación de pulmón y murió cinco días después en el hospital

Un coche de los Mossos d'Esquadra.

Un coche de los Mossos d'Esquadra. / Europa Press

Germán González

Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 36 años en Lleida por un delito de homicidio por imprudencia grave. Sobre las 5:30 de la madrugada del pasado 12 de septiembre, la víctima, un hombre mayor jubilado y vecino de la localidad, salió a pasear con sus tres perros por la zona de los barrios de Cappont y la Bordeta.

En el camino se encontró con otro vecino de la zona que paseaba a dos perros y que afeó a la víctima que llevara a los suyos desatados. En la discusión este vecino empujó al jubilado y lo tiró al suelo. Fuentes policiales remarcan que el sospechoso tenía más fuerza que la víctima.

Pese a las heridas que sufrió, el jubilado llegó como pudo a su casa y de allí la familia lo llevó a un centro médico. Tenía cinco costillas rotas y una de ellas le había perforado el pulmón. Por eso lo ingresaron de urgencia. La salud se agravó y murió en el hospital el 17 de septiembre.

Ante esta situación los agentes abrieron una investigación e identificaron al sospechoso que fue detenido este viernes por la tarde. Se espera que pase a disposición de los juzgados de guardia de Lleida el sábado acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave.

