Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juicio

Condenado un hombre por acoso telefónico a la hermana de Rafa Nadal en Mallorca

El individuo admitió haberle enviado numerosos mensajes y aceptó una pena de cuatro meses de cárcel

La academia Rafa Nadal en Manacor.

La academia Rafa Nadal en Manacor. / DM

Xavier Peris

Palma

Un ciudadano alemán residente en Manacor (Mallorca) fue condenado a mediados de septiembre en un juicio rápido celebrado en Manacor a una pena de cuatro meses de cárcel por acoso telefónico a Isabel Nadal, hermana del extenista Rafa Nadal, a la que envió numerosos mensajes. El individo reconoció los hechos y llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

Los hechos fueron denunciados a finales de agosto por Isabel Nadal en la comisaría de Manacor. Segun su denuncia, llevaba tiempo sufriendo acoso telefónico por parte de un hombre, que le había enviado numerosos mensajes a su móvil. El individuo había acudido con frecuencia a la Academia Rafa Nadal, donde trabaja la víctima, con la intención de verla. Posteriormente había conseguido su número de teléfono y le envió numerosos mensajes a todas horas.

Tras recibir la denuncia, la Policía Nacional llevó a cabo una investigacion y en cuestión de días localizó y arrestó al sospechoso. El hombre fue citado para un juicio rápido en un juzgado de Manacor a mediados de septiembre, y allí reconoció su culpabilidad tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía y aceptó una pena de cuatro meses de prisión, que quedará en suspenso a condición de que no vuelva a delinquir, y con la prohibición de ponerse en contacto con la víctima ni acercarse a menos de doscientos metros de ella.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Reconstrucción de los hechos que acabaron con la vida de Pirlo en Cáceres: 'Se metió a separarlos, pero un golpe brutal lo mató
  2. La madre del joven Jonathan Espinoza, 'Pirlo', muerto durante la reyerta de este domingo en Cáceres, viaja a España y luego llevarán sus cenizas a Nicaragua
  3. Muere el joven de 25 años tras la reyerta de este domingo en Cáceres por la que ya hay cinco detenidos
  4. La familia del joven muerto en la reyerta pide ayuda económica para el funeral y el Ayuntamiento de Cáceres pagará el sepelio
  5. Marta Jordán, alcaldesa del Casar de Cáceres, con ansiedad y en el hospital por el proceso judicial contra una vecina: 'Me amenaza y temo por mi integridad y la de mi familia
  6. El Perú de Cáceres, un barrio 'de toda la vida' arrastrado por la modernidad
  7. Paco de Borja, vecino de La Madrila de Cáceres, tras la reyerta en la que falleció Yonatan: 'Vino de Nicaragua buscando vida y encontró la muerte
  8. La jueza decreta prisión provisional para uno de los detenidos por la reyerta mortal de Cáceres y deja en libertad con cargos a los otros cuatro

Trasladado al Hospital de Mérida un joven de 15 años herido tras sufrir un accidente con un quad

Trasladado al Hospital de Mérida un joven de 15 años herido tras sufrir un accidente con un quad

Heretics y GIANTX ponen acento español en París y sellan su pase a los playoffs

Heretics y GIANTX ponen acento español en París y sellan su pase a los playoffs

Más de 181 mil muertes asociadas al calor extremo durante los últimos tres veranos en toda Europa

Más de 181 mil muertes asociadas al calor extremo durante los últimos tres veranos en toda Europa

Las pernoctaciones en hoteles aumentan un 0,9% en agosto pese a encarecerse los precios un 5,8%

Las pernoctaciones en hoteles aumentan un 0,9% en agosto pese a encarecerse los precios un 5,8%

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 23 de septiembre

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 23 de septiembre

El Ibex 35 conquista los 15.100 puntos en la apertura tras subir un 0,4%

El Ibex 35 conquista los 15.100 puntos en la apertura tras subir un 0,4%

El Gobierno aprueba este martes el decreto-ley que refuerza el embargo de armas a Israel

El Gobierno aprueba este martes el decreto-ley que refuerza el embargo de armas a Israel
Tracking Pixel Contents