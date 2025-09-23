Juicio
Condenado un hombre por acoso telefónico a la hermana de Rafa Nadal en Mallorca
El individuo admitió haberle enviado numerosos mensajes y aceptó una pena de cuatro meses de cárcel
Un ciudadano alemán residente en Manacor (Mallorca) fue condenado a mediados de septiembre en un juicio rápido celebrado en Manacor a una pena de cuatro meses de cárcel por acoso telefónico a Isabel Nadal, hermana del extenista Rafa Nadal, a la que envió numerosos mensajes. El individo reconoció los hechos y llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.
Los hechos fueron denunciados a finales de agosto por Isabel Nadal en la comisaría de Manacor. Segun su denuncia, llevaba tiempo sufriendo acoso telefónico por parte de un hombre, que le había enviado numerosos mensajes a su móvil. El individuo había acudido con frecuencia a la Academia Rafa Nadal, donde trabaja la víctima, con la intención de verla. Posteriormente había conseguido su número de teléfono y le envió numerosos mensajes a todas horas.
Tras recibir la denuncia, la Policía Nacional llevó a cabo una investigacion y en cuestión de días localizó y arrestó al sospechoso. El hombre fue citado para un juicio rápido en un juzgado de Manacor a mediados de septiembre, y allí reconoció su culpabilidad tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía y aceptó una pena de cuatro meses de prisión, que quedará en suspenso a condición de que no vuelva a delinquir, y con la prohibición de ponerse en contacto con la víctima ni acercarse a menos de doscientos metros de ella.
- Reconstrucción de los hechos que acabaron con la vida de Pirlo en Cáceres: 'Se metió a separarlos, pero un golpe brutal lo mató
- La madre del joven Jonathan Espinoza, 'Pirlo', muerto durante la reyerta de este domingo en Cáceres, viaja a España y luego llevarán sus cenizas a Nicaragua
- Muere el joven de 25 años tras la reyerta de este domingo en Cáceres por la que ya hay cinco detenidos
- La familia del joven muerto en la reyerta pide ayuda económica para el funeral y el Ayuntamiento de Cáceres pagará el sepelio
- Marta Jordán, alcaldesa del Casar de Cáceres, con ansiedad y en el hospital por el proceso judicial contra una vecina: 'Me amenaza y temo por mi integridad y la de mi familia
- El Perú de Cáceres, un barrio 'de toda la vida' arrastrado por la modernidad
- Paco de Borja, vecino de La Madrila de Cáceres, tras la reyerta en la que falleció Yonatan: 'Vino de Nicaragua buscando vida y encontró la muerte
- La jueza decreta prisión provisional para uno de los detenidos por la reyerta mortal de Cáceres y deja en libertad con cargos a los otros cuatro