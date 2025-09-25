Detenido un hombre por intentar matar a puñaladas a su pareja en Tenerife

Un hombre de 26 años, identificado como Andrés, fue detenido este miércoles como presunto autor de un intento de asesinato a su pareja sentimental en el interior de una vivienda en el municipio de Arico, en la comarca sureste de Tenerife.

Por causas que se investigan como un nuevo episodio de violencia de género, el citado individuo propinó diversas puñaladas y golpes a la joven, que resultó herida de gravedad y fue ingresada en un centro hospitalario.

Desiré se encontraba en un charco de sangre después de recibir lesiones de arma blanca en el cuello, la cara, la nuca, un codo y en ambas manos. A pesar de su estado, tuvo fuerzas para gritar y pedir auxilio a los vecinos.

Algunos residentes en el barrio ariquero oyeron, minutos antes, unos ruidos extraños, pero no supieron a qué atribuirlos con certeza. Después, se percataron de que un varón bajó las escaleras del edificio a toda velocidad y salió del mismo.

Petición de auxilio

Pocos minutos más tarde, una mujer que limpiaba un piso escuchó lo que le parecieron gritos de solicitud de auxilio. Desiré abrió la puerta de su casa y salió al rellano para tratar de que la escucharan mejor. Fue un ciudadano quien subió a la planta superior y encontró a la víctima completamente ensangrentada.

La esposa del hombre llamó a la sala operativa del 1-1-2 para informar de lo que habían hallado y empezó a recibir instrucciones de cómo actuar hasta que llegaran las ambulancias. Mientras tanto, una tercera vecina y el varón que halló a la afectada le tapaban las principales heridas con toallas para evitar que se desangrara.

Moratones

Minutos más tarde, personal sanitario de una ambulancia básica y de otra medicalizada se hicieron cargo de la atención a la joven, así como de su posterior traslado a las instalaciones de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC). Supuestamente, la afectada también recibió fuertes golpes, ya que tenía moratones en varias partes del cuerpo.

Desiré y Andrés, ambos naturales del norte de Tenerife, habían iniciado una relación de pareja hace alrededor de ocho años. Tiempo atrás, según las personas consultadas, la joven decidió romper. Algunos vecinos comentaron que el presunto autor de las puñaladas supuestamente consume sustancias estupefacientes.

La joven encontró trabajo

Sin embargo, la víctima decidió darle una segunda oportunidad. Ambos llevaban apenas dos meses viviendo en el sector Oeste de La Jaca, el de más reciente construcción, en un domicilio propiedad de los padres de la chica.

El motivo es que Desiré había encontrado trabajo en un supermercado de una cadena comercial en el sur de Tenerife y le resultaba más cómodo residir en un piso que, hasta entonces, su familia utilizaba como una segunda casa cerca del mar, al que acudía algunos fines de semana y en los periodos de vacaciones.

Hasta la llegada de las ambulancias, la joven herida mantuvo en todo momento la consciencia y aseguró a los vecinos que no era la primera vez que sufría malos tratos físicos por parte de su pareja.

Fuga

Después de llevar a cabo la violenta agresión, Andrés huyó del lugar a pie. Según las personas consultadas, se dirigió a una zona

inhóspita y deshabitada hacia la localidad de Tajao (Arico).

Ciudadanos de La Jaca definen al presunto autor de la tentativa de asesinato como una persona tranquila e, incluso, pasiva. Y, como en tantos otros episodios graves de violencia de género, nunca imaginaron que fuera capaz de intentar matar a su pareja a cuchilladas.

Fuerzas de seguridad

Hasta el lugar de los hechos acudieron agentes de la patrulla de la Policía Local de Arico, así como varias dotaciones de la Guardia Civil del puesto principal de Granadilla de Abona.

Preguntaron a varios residentes si alguien había visto la dirección que había tomado Andrés en su huida. Pero nadie lo supo decir con certeza. Y entonces decidieron buscar en los alrededores de la pista que conduce hasta La Caleta del Sordo y Tajao.

Tras un rato de batidas, agentes de ambos cuerpos de seguridad lograron localizar y detener al joven. En ese momento estaba sin camisa.

Después de diversas gestiones, fue trasladado hasta el puesto principal de Granadilla y a los calabozos, donde permanecerá hasta

que pase a disposición judicial.