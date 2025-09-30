La Policía ya investiga la presunta estafa millonaria de criptomonedas que implica a futbolistas de élite

La Policía ya investiga el presunto fraude millonario en la compraventa de criptomonedas y NFT (tokens no fungibles) en la que están involucrados varios futbolistas de élite como los exsevillitas 'Papu' Gómez, Lucas Ocampos, Iván Rakitic, Nico Pareja, Alberto Moreno y Javier Saviola.

El supuesto fraude, conocido como 'caso Shirtum', asciende a más de tres millones de euros, según la querella admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Barcelona, que recientemente ha remitido un oficio a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña para que realice las debidas diligencias, según confirman fuentes policiales. Los agentes ahora, presumiblemente, solicitarán más información a los querellantes.

Estafa continuada

Los seis futbolistas citados figuran como denunciados en la querella presentada por doce víctimas, residentes todas en España, que acusan como máximos responsables de una estafa continuada de venta de NFT's de jugadores de fútbol de la élite mundial a la sociedad española Shirtum Europa, S.L.U., a sus sociedades en Andorra y a sus promotores y administradores.

Los NFTs son activos digitales certificados con tecnología 'blockchain', la misma que usan las criptomonedas. Cada NFT es único y se puede comprar y vender como cualquier otro objeto coleccionable. En este caso, eran representativos de imágenes y vídeos de los jugadores y su precio variaba dependiendo del activo, pero muchos rondaban los 450 euros.

Los cuatro empresarios querellados principales, David R., Marc Albert T. G., Manuel Ángel T. P. y Manuel M. P, habrían engañado a los inversores ya que nunca pusieron en marcha la plataforma tecnológica (app) que se comprometieron a crear para comercializar los NFT's de los futbolistas, pese a recibir los fondos para ello de parte de los inversores (entre ellos, los denunciantes), según especifica la querella, que consta de 343 folios. De acuerdo a la misma, los investigados vendieron a los inversores unos falsos NFT's fílmicos, bloqueados indefinidamente e imposibles de transferir.

Pantallazo del 'Whitepaper' de Shirtum donde aparece la imagen del ex futbolista del Sevilla 'Papu' Gómez, uno de los impulsores del proyecto. / EL PERIÓDICO

Declaración ante el juzgado

Adicionalmente, los querellados habrían realizado actos que podrían considerarse de manipulación de precios de mercado en la plataforma descentralizada de criptomonedas PancakeSwap.

Asimismo, los denunciados se habrían apropiado de las aportaciones en criptomonedas de uso generalizado y fácilmente convertibles en dinero físico efectuadas por los inversores (criptomoneda BNB), no existiendo constancia contable ni fiscal de tales aportaciones en las cuentas anuales de la mercantil Shirtum Europa, S.L.U., la sociedad que, dentro de su operativa, había creado y emitido una criptomoneda propia, el '$SHI', la única con la que se podían adquirir los NFTs.

En la práctica, la criptomoneda citada jamás funcionó como se prometió a los inversores en el 'White paper' -el libro técnico del proyecto-, ya que fue imposible adquirir los únicos NFTs auténticos creados por Shirtum con ese activo.

Según recoge la querella, los cuatro denunciados, que ya declararon el pasado mes de junio ante la Justicia, habrían desviado para fines personales los fondos recibidos de los inversores y habrían desaparecido posteriormente con ese dinero. Desmantelaron y descapitalizaron la sociedad Shirtum Europa, S.L.U., y dejaron sin casi ninguna utilidad a la criptomoneda que ellos habían creado.

El empresario argentino David R., uno de los principales querellados, junto a 'Papu' Gómez e Ivan Rakitic, que participaron en el proyecto de Shirtum. / EL PERIÓDICO

Los denunciantes acusan a los responsables de las empresas de hasta once delitos, entre ellos estafa, apropiación indebida, delitos de administración desleal, delito societario, delito contable o alzamiento de bienes.

De acuedo a la querella, los futbolistas querellados pudieron por su parte cometer un delito de publicidad falsa y otro de cooperador necesario del delito de estafa, ya que aceptaron aparecer en los primeros 'libros blancos' de Shirtum donde se establecían las condiciones de inversión del criptoactivo.

De igual forma, ofrecieron sus imágenes y voz al proyecto Shirtum para crear los falsos NFT fílmicos con sus nombres actuando conscientemente como "anzuelo" o "cebo" para darle legitimidad a dicho proyecto y facilitar el presunto engaño a los inversores, tal y como expresa la querella.

Tras recibir la investigación de la Policía Nacional, que puede demorarse durante meses, el juzgado deberá tomar una decisión sobre el procedimiento.