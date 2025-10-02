INVESTIGACIÓN
Detenido un joven marroquí por el asesinato del historiador de Almería
El cadáver de Antonio Campos, de 54 años, fue encontrado dentro del maletero de su coche en un polígono de El Ejido, atado y con múltiples golpes, la madrugada del pasado lunes
Su familia había denunciado su desaparición. La Guardia Civil ha arrestado a un joven de 22 años por el crimen
La Guardia Civil ya ha detenido a una persona por el asesinato de Antonio Campos, un historiador y funcionario municipal de Berja (Almería) de 54 años cuyo cadáver fue encontrado dentro del maletero de su coche, maniatado y con múltiples golpes, la madrugada del pasado lunes, en un polígono de El Ejido.
Según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, se trata de un joven marroquí de 22 años.
Un viaje a Granada
La familia de Antonio Campos había denunciado su desaparición horas antes. Lo vieron por última vez la noche del sábado, cuando el hombre salió de casa con su coche, un Volkswagen Passat de color blanco. Tenía previsto viajar a Granada, donde al día siquiente había quedado con un amigo para ver una procesión. Pero nunca llegó.
La Guardia Civil encontró su vehículo a unos veinte kilómetros de su casa, en una zona industrial. Los agentes de la Comandancia de Almería han reconstruido los últimos pasos de Antonio, han analizado minuciosamente su coche, en busca de huellas o pruebas que condujeran al asesino del historiador.
¿Había quedado con alguien?
También han repasado las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona e investigado las antenas de telefonía para averiguar si la víctima había quedado con alguien aquella noche, si envió o recibió alguna llamada o mensaje que le hiciera desplazarse hasta El Ejido.
Antonio Campos era muy conocido y querido en los círculos culturales y cofrades de su provincia, donde había trabajado en distintos proyectos para la preservación del patrimonio local. Sus familiares y amigos no se explicaban lo ocurrido y aseguraban que el hombre no tenía enemigos ni problemas conocidos con nadie.
