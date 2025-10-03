Un joven de 20 años mata a su madre en Brenes (Sevilla) y se entrega a la Guardia Civil

Un joven se ha entregado este viernes ante el cuartel de la Guardia Civil de Brenes y ha confesado haber matado a su madre, tal como confirman fuentes oficiales. Según el testimonio que ha dado a las autoridades, este adulto de unos 20 años cometió este parricidio el pasado miércoles en su propia casa. Tras oír su confesión, los agentes de la Benemérita han detenido a este hombre y se han dirigido al domicilio indicado, donde han hallado el cuerpo sin vida de la mujer.