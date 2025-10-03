Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Un pistolero buscado por homicidio en Brasil da su nombre real en un hotel de Tarragona y acaba detenido

El sospechoso tenía vigente una orden internacional de busca y captura desde hace 10 meses

Un detenido por los Mossos mientras le practican la filiación de huellas dactilares

Un detenido por los Mossos mientras le practican la filiación de huellas dactilares / Mossos

Germán González

Barcelona

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado miércoles en Vila-seca, en Tarragona, a un hombre de 44 años con una orden internacional de busca y captura. Está acusado de un homicidio doloso con arma de fuego en Brasil. Los agentes han iniciado los trámites para llevarlo a la Audiencia Nacional para que sea extraditado a ese país y responda por esta acusación.

La orden de detención estaba vigente desde enero de 2025, momento en el que la policía brasileña inició una investigación por un presunto homicidio doloso con arma de fuego. En concreto mató a otro hombre.

El sospechoso se inscribió en un hotel de Vila-seca con su documentación en la que constaba su nombre real. Las alarmas de busca y captura saltaron y por eso una patrulla de Seguridad Ciudadana de los Mossos acudieron a detenerlo al hotel, situado en el paseo Pau Casals, sobre las siete de la mañana. Allí lo localizaron y por eso pudieron arrestarlo.

