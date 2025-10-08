Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACTUACIÓN CURIOSA

Más de cinco horas sonando el 'Cumpleaños feliz' de madrugada en un colegio de Murcia

Bomberos tuvieron que actuar para detener la canción, que sonó desde las 23.00 hasta las 04.30 horas del martes

Bomberos intervienen para parar el 'cumpleaños feliz' que lleva sonando más cinco horas en un colegio de Murcia

Bomberos intervienen para parar el 'cumpleaños feliz' que lleva sonando más cinco horas en un colegio de Murcia / Bomberos de Murcia

Alba Marqués

Dejando de lado los incendios, accidentes de tráfico y otras tragedias, los bomberos en ocasiones se enfrentan a actuaciones curiosas, pero la de la madrugada del martes en Murcia se lleva la palma.

Los vecinos de un colegio de la pedanía murciana de Javalí Viejo tuvieron que soportar durante más de cinco horas la tradicional canción del 'Cumpleaños feliz'.

Fruto de un error o quizá de una travesura, el tema se había quedado sonando en bucle en los altavoces que dan al patio del centro educativo desde las 23.00 horas de la noche. No fue hasta las 04.30 horas de la madrugada, gracias a la intervención de los Bomberos de Murcia, cuando la canción se detuvo.

Una dotación de bomberos se desplazó hasta el colegio para desconectar el sistema de megafonía ante las quejas de los vecinos después de más de cinco horas de 'Cumpleaños feliz'.

"No queríamos fastidiar el cumple a nadie, pero... ¡No eran horas!", han bromeado desde la cuenta de Bomberos de Murcia en redes sociales ante la surrealista situación.

