El juez procesa al líder de una red de pederasta del Barcelona por violar, grabar y ofrecer a otros hombres a siete menores

El Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona ha procesado a Teófilo Lapeña por agredir sexualmente e inducir a la prostitución a un total de siete menores en su piso del barrio barcelonés del Raval. Además, el sospechoso ofreció a las víctimas a otros hombres a cambio de dinero y las grabó para crear material pornográfico que después distribuía por internet, redes sociales y canales de telefonía móvil.

Junto a Lapeña se sentará en el banquillo F. M. A. E. O., otro hombre que mantuvo relaciones con varios menores, mientras que el juzgado ha exculpado a otros cuatro sospechosos que participaron en conversaciones pederastas con Teófilo, tal y como descubrieron los Mossos d'Esquadra., pero no llegaron a materializarlas.

Teófilo tiene otros procedimientos abiertos después de que los Mossos lo acusasen de liderar una red de pederastas del Raval. Para ello, usaba como "reclamo sexual" a una menor que estaba bajo guarda de la DGAIA para captar a otras víctimas menores y a hombres a través de aplicaciones de citas e Instagram. Por las agresiones sexuales a esta joven, que comenzaron cuando ella tenía 12 años, la Fiscalía le pide una pena de 107 años de cárcel. El juicio por esta causa se celebrará el próximo año en la Audiencia de Barcelona.

Nuevo procesamiento

Ahora, Teófilo está procesado por tener y grabar relaciones sexuales con siete menores entre agosto de 2016 y mayo de 2022 a cambio de dinero y drogas, y de ofrecerlos a otros hombres. Con una de las víctimas las agresiones comenzaron cuando tenía 14 años y duraron hasta que cumplió 16 y consistieron en penetraciones. A veces participaron otros hombres, como F. M. A. E. O., el otro procesado en esta causa. Teófilo "grabó varios de estos encuentros sexuales sin conocimiento del menor y le ofreció dinero al mismo a cambio de mantener las relaciones", según el juez.

Con otro menor, Teófilo tuvo relaciones desde que tenía 14 a los 17 y lo ofrecía a cambio de dinero al otro acusado, quedándose una parte el líder de la red de pederastas y otra el menor. Teófilo también le ofreció droga a cambio de sexo y lo grabó sin consentimiento, igual que hizo con otros dos menores de 15 años por separado.

Según el juez, con uno de ellos "la relación tuvo un carácter especialmente vejatorio, al hacerse en un entorno sadomasoquista, colocando al menor un collar de perro, hacerlo pasear a cuatro patas por la habitación y hacerle beber cerveza de un cuenco como un perro". Teófilo grabó dicha relación sin conocimiento del menor.

También mantuvo relaciones sexuales consentidas con otros chicos de 16 años, que no sería delito, pero al grabarlas y difundirlas en chats y aplicaciones de internet pudo cometer uno de pornografía. "Los indicios que existen en la causa son más que suficientes para procesar al investigado, al constar en las grabaciones de los actos sexuales indicados y la filiación de varias de las víctimas, las cuales han declarado o bien judicialmente o bien en sede policial", señala el juez en su auto.

Cuatro víctimas explicaron "de forma clara y contundente que mantuvieron relaciones sexuales con Teófilo cuando contaban con menos de 16 años de edad, y han dado detalles suficientes del modo en que ocurrieron los hechos". El juez también señala que el "investigado F. M. A. E. O., aparece, por el contenido del teléfono de Teófilo" en vídeos con víctimas y los Mossos lo acusan de cometer agresiones sexuales a menores.

Cuenta falsa

La investigación por esta red de pederastas comenzó después de que una menor, vecina de L'Hospitalet de Llobregat, denunciara a Teófilo tras pasar más de un año teniendo relaciones sexuales con él. Comenzaron cuando la víctima tenía 12 años y el acusado grabó sus encuentros sexuales además de fotografiarla. Con esas imágenes abrió una cuenta falsa en Instagram y en redes sociales para hacerse pasar por ella. Así atraía a otros menores y a hombres, a los que les ofrecía la posibilidad de acostarse con ella.

Gracias al análisis del teléfono de Teófilo, los Mossos descubrieron que había tenido sexo con otros menores, algunos de ellos de 14 o 15 años, a cambio de droga y dinero, así como ofrecerlos a otros hombres. También filmó estos encuentros y lo difundió por grupos de telefonía móvil, tal y como encontraron los agentes al examinar sus cuentras y el móvil.