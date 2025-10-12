Sucesos
Muere una mujer tras ahogarse en un bar de Sevilla
El 112 recibió un aviso por parte de un particular que pedía asistencia sanitaria para atender a una mujer que se estaba ahogando en un establecimiento de la localidad de Los Palacios y Villafranca
Redacción
Sevilla
Una mujer de 69 años de edad ha fallecido este domingo, 12 de octubre, por ahogamiento en un establecimiento del municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía Europa Press.
El teléfono 112 ha recibido sobre las 09:50 horas de la mañana el aviso por parte de un particular que pedía asistencia sanitaria para atender a una mujer que se estaba ahogando en un bar ubicado en la calle Comunidad Autónoma La Rioja, en la localidad palaciega.
Por ello, la sala coordinadora ha desplazado hasta el lugar de los hechos a efectivos de Policía Local y servicios sanitarios del 061. Finalmente, la mujer ha perdido la vida tras recibir asistencia por parte de los sanitarios.
- La boda de Fernando Palazuelo y Micaela Belmont convierte a Cáceres en capital del lujo y la elegancia
- La Churrería Olqui cumple 40 años en Cáceres: con Joaquín, uno de sus fundadores, y el sistema tradicional de siempre
- Todo listo para el enlace nupcial de Fernando Palazuelo y Micaela Belmont en Cáceres: la preboda, esta noche en plena Ciudad Monumental
- Cuando llegaron las cabinas telefónicas a Cáceres y nació la Plaza de San Jorge
- Cierre inesperado de los 100 Montaditos en Cáceres: el local permanece clausurado desde el lunes
- El jardín vertical de Santa Eulalia, un nuevo atractivo para volver a Mérida y visitar la Basílica
- María Fernández, experta en limpieza, da la clave para limpiar el inodoro: 'Déjalo reposar toda la noche, retira el papel y verás que queda impecable
- Muere un conductor de 21 años en una salida de vía en Cristina (Badajoz)