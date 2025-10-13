Operación antidroga
Capturada en Ibiza una embarcación con más de 500 kilos de cocaína
Una lancha patrullera de la Guardia Civil siguió a un yate sospechoso cuando éste intentó evadirse y lo hizo encallar en un punto de la costa
Redacción
La Guardia Civil ha capturado en Ibiza un gran alijo de cocaína tras perseguir un yate hasta hacerlo embarrancar en un punto de la costa de Platja d’en Bossa. Los más de 20 fardos que transportaba la embarcación en el momento de la inspección alcanzaban los 521 kilos de droga.
La intervención se produjo durante el pasado sábado, cuando una patrulla observaba desde tierra a una embarcación sospechosa en la zona de Es Porroig, por lo que dieron aviso a Salvamento Maritimo de la Guardia Civil, que procedió a acercarse hasta el lugar con una lancha patrullera. La embarcación que pretendía zafarse de la intervención del cuerpo de seguridad tras intentar embestirla, acabó por encallar en la costa después de una persecución.
Investigación abierta
Después de la detención, los agentes de la Guardia Civil encontraron en el interior del yate una veintena de fardos de cocaína equivalente a 521 kilos. Esta operación podría tratarse de una de las mayores intervenciones de esta sustancia ilícita en los últimos meses en Ibiza. La investigación de estos sucesos que atentan contra la salud pública continúa abierta a cierre de edición.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Churrería Olqui cumple 40 años en Cáceres: con Joaquín, uno de sus fundadores, y el sistema tradicional de siempre
- Cancelado el concierto de Morad en Cáceres: Extremúsika 2025 sufre la caída de uno de sus principales artistas de la última jornada de festival
- María Fernández, experta en limpieza, da la clave para limpiar el inodoro: 'Déjalo reposar toda la noche, retira el papel y verás que queda impecable
- La boda de Fernando Palazuelo y Micaela Belmont convierte a Cáceres en capital del lujo y la elegancia
- Un cacereño con título nobiliario en el enlace de Fernando Palazuelo y Micaela Belmont: 'Fue una boda muy divertida
- 12-0: la fiesta continúa en el Príncipe Felipe
- El nuevo puente de Alcántara completa las pruebas de carga con camiones ante su inminente apertura
- Un nuevo pueblo de Cáceres se incorpora a la Ruta de los Conquistadores