Delincuencia
Un hombre intenta apuñalar a otro y es detenido armado con dos cuchillos dentro de una iglesia de Marbella
El agresor, conocido por el párroco, se atrincheró en el templo tras una discusión y fue reducido con una pistola táser cuando intentó autolesionarse
EFE
Un hombre de 59 años ha sido detenido este martes por la Policía Nacional en la iglesia Divina Pastora en Marbella tras refugiarse en dicho templo con dos armas blancas de grandes dimensiones y agredir a otro de 60 años en el abdomen.
Los hechos han ocurrido sobre las 15.30 de esta pasada tarde y tras el incidente, el herido fue asistido en el lugar de los hechos por los sanitarios, presentando pronóstico leve; el ahora detenido se refugió en la iglesia, donde era conocido por el párroco ya que solía ir habitualmente.
El cura tras ser alertado por la Policía intentó calmar al hombre, que se puso de rodillas pero con las dos armas blancas, hasta que en un momento dado tiró una al suelo y con la otra se intentó autolesionar, por lo que fue reducido por los agentes con una pistola táser.
Tras su detención, el hombre ha sido conducido a dependencias policiales para tomarle declaración antes de su pase a disposición judicial.
- El crack de Alburquerque, el pueblo pacense endeudado hasta 2062, logra remontar con préstamos y apoyo privado
- El nuevo puente de Alcántara completa las pruebas de carga con camiones ante su inminente apertura
- Las extremeñas que abren camino en el mundo se citan en Cáceres: 'Tienen en común el talento
- Cancelado el concierto de Morad en Cáceres: Extremúsika 2025 sufre la caída de uno de sus principales artistas de la última jornada de festival
- El Ministerio de Vivienda escucha a Extremadura para facilitar casas en los pueblos que tienen suelo sin urbanizar: 'Queríamos construir aquí, pero no hay parcelas listas. El terreno está, pero sin luz ni agua
- Respuesta de Cobos a Cervera tras el Cacereño-Tenerife: 'Como futbolistas los dos jugamos en campos peores
- 12-0: la fiesta continúa en el Príncipe Felipe
- El pueblo de Cáceres que tiene su ayuntamiento en una pedanía