Sucesos
Detienen en Málaga a un fugitivo del clan Kavac buscado por un asesinato en Montenegro
Un viaje en taxi desde Marsella hasta la Costa del Sol de una persona próxima aDetienen en Málaga a un fugitivo del clan Kavac buscado por un asesinato en Montenegro termina delatando la ubicación del prófugo, acusado de un crimen en 2020
La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un peligroso fugitivo que las autoridades de Montenegro sitúan en lo más alto del clan Kavac, uno de los grupos del crimen organizado más potentes del país balcánico, y al que implican en el asesinato de un miembro de una banda rival que previamente fue torturado durante 24 horas. Según la Dirección General de la Policía, el arrestado es la mano derecha del principal líder del grupo y tenía roles como facilitador de logística y de ocultación de pruebas y cadáveres. Algunos medios montenegrinos como Vijesti identifican al prófugo como Krsto Maros, de 47 años, que se enfrenta a 40 años de prisión por los delitos de asesinato y pertenencia a organización criminal. El rotativo añade que el arrestado es uno de los 14 acusados del asesinato de Nikola Stanišić en agosto de 2020, aunque también se le vincula con las muertes de otras tres personas.
La investigación se inició en el año 2021 con la emisión de una Orden Internacional de Detención de las autoridades de Montenegro al tener conocimiento de que Maros podría encontrarse en España. Las primeras indagaciones lo ubicaron en Barcelona con una identidad falsa. Sin embargo, el pasado 10 de octubre, FAST Montenegro contactó con FAST España para informar de que una persona cercana al fugitivo se iba a desplazar desde Croacia hasta Marbella, existiendo la posibilidad de que se fuera a reunir con el prófugo en Francia o en España. "Ante tal posibilidad se llevó a cabo un dispositivo internacional con investigadores de la red ENFAST de Croacia, Montenegro, Francia y España", han explicado.
Marsella-Barcelona-Málaga en taxi
Una vez detectada a esa persona en Marsella, los investigadores comprobaron que se desplazó en taxi hasta la ciudad de Barcelona donde, tras pasar la noche, continuó su viaje en el mismo transporte hasta Málaga. Tras llegar a la capital de la Costa del Sol, los agentes presenciaron la reunión con el reclamado, por lo que organizaron un dispositivo para arrestar al fugitivo.
