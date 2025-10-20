Delincuencia
Francia entrega a un violador buscado en Almería que intentaba huir a Suiza
Tenía dos órdenes de busca y captura emitidas por juzgados españoles
Germán González
Las autoridades francesas han entregado a la Policía Nacional en la frontera de La Junquera a un hombre detenido cuando intentaba cruzar a Suiza que tenía una orden internacional de busca y captura por delitos contra la libertad sexual en España. En concreto, un juzgado de Almería lo acusa de abuso sexual mientras que otro ha ordenado que debía ingresar en la cárcel por agresión sexual.
La entrega se enmarca dentro de los mecanismos de cooperación policial y judicial existentes entre España y Francia, que permiten la localización y entrega de fugitivos. Después de detener al sospechoso en la frontera entre Suiza y Francia, se descubrió que tenía órdenes de busca y captura y se procedió a su entrega en la frontera con España de La Junquera
El sospechoso pasó a disposición de los juzgados por los que era reclamado e ingresó en prisión provisional. Tiene antecedentes policiales y judiciales relacionados con delitos de naturaleza sexual, por los que ya ha sido investigado anteriormente.
La Policía Nacional destaca el compromiso en la lucha contra los delitos más graves y en la protección de las víctimas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño
- Nueva inversión para poner a punto el cámping de uno de los mejores enclaves turísticos de Cáceres
- Muere un varón de 72 años durante una cacería en la provincia de Cáceres, cerca de la localidad de Herguijuela
- El mayor accidente laboral en la historia del país, una tragedia que conmocionó a Extremadura
- De Plasencia, maltratada y con un tumor cerebral: La batalla de Estela por esquivar a la muerte
- Jorge Rodríguez Velasco, graduado en Historia y Patrimonio histórico por la UEx: Los pies de San Pedro de Alcántara
- Isidoro Saavedra, 91 años: 'Abrí por primera vez las puertas del Gran Teatro de Cáceres y nunca olvidaré el frío que hacía aquel día
- Un 'autobús informativo' recorrerá los pueblos de Extremadura para asesorar de los trámites y ayudas de la Junta: 'Nuestra prioridad es estar cerca