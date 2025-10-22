Castilla y León
Dos heridos y tres detenidos en una reyerta con disparos de escopeta en Salamanca
EFE
Dos personas resultaron heridas y tres hombres fueron detenidos en una reyerta en una calle del barrio el Carmen de Salamanca en la que hubo disparos con una escopeta de caza y agresiones.
El suceso ocurrió el pasado 6 de octubre, cuando un hombre y una mujer que estaban en la calle y tres hombres que llegaron en una furgoneta comenzaron una discusión que terminó con disparos y heridos, según ha informado hoy la Policía Nacional.
En un momento dado uno de los hombres cogió del interior de la furgoneta una escopeta y disparó dos veces contra otro hombre, mientras otro de los que llegaron con él agredía a la mujer con un objeto contundente y un tercero daba voces y los amenazaba con una navaja, después de lo cual los tres abandonaron el lugar dejando su vehículo allí.
Cuando los agentes llegaron, encontraron a un hombre tumbado en el suelo, que presentaba en una de las piernas y en el abdomen numerosos impactos ocasionados por postas, así como a una mujer con una herida sangrante en la cara.
El herido dijo que las lesiones habían sido ocasionadas por un hombre con una escopeta de caza y las de la mujer por un golpe recibido con un objeto contundente por parte de otro hombre, después de lo cual ambos tuvieron que ser atendidos en el Hospital.
Los agentes hicieron entonces una inspección por las inmediaciones y encontraron un taco de plástico perteneciente a un cartucho del calibre 12, similar a los utilizados en los cartuchos de caza, y también una navaja.
Además estaba en el lugar la furgoneta en la que habían llegado los agresores, vehículo que fue intervenido y trasladado al depósito municipal.
Después de investigar, a los tres hombres los detuvieron este martes y fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Salamanca.
