Dos detenidos en Alicante por el asesinato de una mujer en un presunto caso de violencia machista

Dos personas han sido detenidas en Alicante tras el hallazgo este pasado viernes del cadáver de una mujer, en un suceso que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga como un presunto asesinato machista. Aunque todos los indicios apuntan a un crimen machista, fuentes de la investigación informan que los agentes de la Policía Nacional no descartan ninguna hipótesis.

Actualmente se está a la espera del resultado del examen forense del cuerpo de la fallecida, de nacionalidad española, para tener más datos. El juzgado de guardia, por su parte, ha decretado secreto de sumario y por ahora no han trascendido la implicación de los dos arrestados ni más circunstancias del crimen.

De confirmarse este asesinato como un caso de violencia machista, sería la víctima mortal número 33 por violencia de género en lo que va de año y la 1.327 desde 2003.

A través de su cuenta de X, la delegación se ha pronunciado y ha confirmado que están "recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Alicante".

Mientras la Policía Nacional se encarga de investigar el caso, el Ministerio de Igualdad recalca que hay un número telefónico de marcación abreviada, 016, donde presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

También se presta este servicio a través de WhatsApp en el número 600 000 016, a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.