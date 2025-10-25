En Carrión de Calatrava
Un fallecido en el incendio de una residencia de mayores de Ciudad Real
El fallecido es un residente del centro y el fuego ya ha sido extinguido por los bomberos
EFE
Un residente de la residencia de mayores de Carrión de Calatrava (Ciudad Real) ha fallecido este sábado tras el incendio que se ha originado esta madrugada en las instalaciones y que ya ha sido extinguido por los bomberos.
El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el incendio se ha detectado a las 6:07 horas de este sábado, en la residencia de mayores ubicada en la calle Dulcinea de Carrión de Calatrava y que, al parecer, se ha podido originar por un posible fallo en un conducto eléctrico, si bien han señalado que se tendrán que investigar detenidamente las causas.
Como consecuencia del incendio, la residencia de mayores ha sido totalmente desalojada y, de los 96 residentes, 91 han sido alojados en el Polideportivo Municipal de Carrión de Calatrava y los otros 5, se han hecho cargo familiares.
- Dos heridos, uno de ellos grave, al impactar un camión de asfaltado con un cable de alta tensión en la CC-315 en Alcántara
- Pillan a 183 kilómetros por hora en Malpartida de Plasencia al conductor de un furgón
- Educación convoca un nuevo llamamiento urgente de docentes en Extremadura
- Alejandro Dorado, experto gubernamental: 'En Extremadura hay 23 millones de inversión en economía circular, clave para avanzar
- Ingresados en estado grave en La Paz los heridos en el camión que chocó con un cable de alta tensión en Alcántara
- El fútbol llega a la política por los accesos al estadio Príncipe Felipe de Cáceres: 'Puede ocurrir una desgracia
- Personas sin hogar en Plasencia: 'No somos delincuentes, nos falta cariño y comprensión
- El SES anuncia las fechas y lugares de las oposiciones de diciembre en Cáceres y Badajoz