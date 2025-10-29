EN MADRID
La Policía detiene a cuatro personas por el asesinato de un joven de 20 años cuando hacía la compra con su madre
Ember estaba en la puerta de un supermercado en Vallecas cuando tres jóvenes se bajaron de un coche y se acercaron a él. Uno de ellos simuló que iba a darle un abrazo y lo apuñaló
La madre del joven, aficionado al baloncesto y que trabajaba en la construcción, rechazó siempre que se tratara de un asunto de bandas latinas. La investigación policial respalda esa teoría y descarta esa motivación
La Policía Nacional ha logrado resolver el crimen de Ember, el joven de 20 años que fue apuñalado la tarde del pasado 26 de abril en la puerta de un supermercado de Puente de Vallecas (Madrid). El joven estaba ayudando a su madre a hacer la compra cuando tres hombres se bajaron de un Volkswagen blanco. Uno de ellos se acercó a él, simuló que iba a darle un abrazo y lo apuñaló.
Los agentes de Homicidios de la Policía Judicial de Madrid han detenido a cuatro personas por el asesinato: tres jóvenes que bajaron del coche y uno que hizo de conductor, según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. Uno de los arrestados, que está siendo investigado como posible autor material del crimen, tenía 17 años cuando asesinaron a Ember. Tendrá que ser juzgado por la ley del Menor.
"Mamá, me han puñaleado"
Diana, la madre de Ember, estaba muy cerca de su hijo cuando fue apuñalado, en la calle López Grass de Madrid. Ella misma trató de tapar la hemorragia que le había causado el ataque. "Mamá, me han puñaleado", le dijo el joven. Fue trasladado al hospital 12 de Octubre, donde no pudieron salvarle la vida.
Las primeras hipótesis apuntaban la posibilidad de que se tratara de un asesinato vinculado a bandas latinas. La madre de Ember siempre negó esa idea. Su hijo, el mayor de tres hermanos, llevaba año y medio viviendo en España y, afirmó en una entrevista al diario El Mundo, "nunca se había metido en ningún lío".
La investigación de la Policía, según ha sabido este medio, confirmaría la tesis de la madre y ha descartado que el crimen esté vinculado a "temas de bandas". El móvil del asesinato sería otro. De hecho, los cuatro detenidos no han sido acusados de pertenecer a ninguna de ellas.
