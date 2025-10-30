La Policía Nacional entra en un colegio de Alicante para investigar el acoso escolar a un niño

La Policía Nacional acudió este miércoles al colegio San Agustín de Alicante para investigar el acoso escolar denunciado por una madre hacia su hijo de 12 años. La progenitora dio parte a la Comisaría hace dos semanas tras avisarla desde el centro educativo de la existencia de una cuenta de Instagram con burlas, insultos y fotos del adolescente realizadas en el interior del colegio. Fue la punta del iceberg de un infierno que, según relató a INFORMACIÓN la progenitora, desde hace dos cursos lleva sufriendo su niño con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad).

Durante la mañana, la Policía estuvo en el centro para tratar de esclarecer lo sucedido. Debido a la entrada de los agentes al colegio, la madre de la víctima decidió no llevarlo a clase, por recomendación de la Comisaría. Por su parte, el colegio de los Agustinos,que este martes rechazó haber identificado al o a los acosadores y que fio esta labor a la Policía, confirmó que es la primera vez que los agentes acuden a las instalaciones educativas por esta denuncia y que se ponen en contacto con ellos.

A última hora de la mañana, el centro citó a la progenitora, quien a partir de ese momento declinó realizar más declaraciones. Y, a primera hora de la tarde el equipo directivo envió un comunicado a las familias en el que informó de las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento, entre ellas, el inicio de un protocolo de la Conselleria de Educación por "amenazas de un adulto a menores". Según ha podido conocer este diario, la dirección ha puesto en marcha esta medida contra la madre del niño acosado, porque ésta se dirigió, frustrada y enfadada, a varios alumnos en el centro y a través de un grupo de Whatsapp, advirtiéndoles de que iría a por ellos.

Además de mostrar su "rechazo absoluto" hacia "cualquier forma de acoso o violencia escolar", una vez que la madre hizo pública la denuncia el día anterior, el centro informó a los progenitores de haber detectado la cuenta en la red social con imagen y comentarios ofensivos; así como de haberse reunido con diferentes familias, de un protocolo de "observación de toda la comunidad educativa", la activación del Plan PREVI de prevención de convivencia, la comunicación a la Inspección Educativa y a la Fiscalía de menores "de todos los hechos acontecidos". También comunicó haber mantenido una reunión con el Grupo de Menores de la Policía Nacional y haber activado el Plan Director de la Policía Nacional para dar charlas sobre el buen uso de redes sociales y acoso escolar. Sin embargo, no especificó ninguna fecha para saber cuándo se tomaron estas medidas.

Asimismo, las tablets que disponen los alumnos en clase han sido inspeccionadas por parte del centro educativo en los últimos días y tras la denuncia de la madre, una vigilancia que, según el colegio se hace de forma "sistemática" por parte del profesorado. Durante la revisión rechazan haber encontrado ninguna imagen del menor que pudiera haberse tomado y publicado después en la red social donde la cuenta denunciada ya ha sido borrada.

Desde la Conselleria de Educación también aseguraron a INFORMACIÓN que estar informados del caso y agregaron que la Inspección "ha tomado medidas estableciendo un protocolo de ciberacoso" y que, a su vez, el centro ha adoptado "distintas medidas para atender a la comunidad educativa". Entre ellas destacó la "protección de la víctima", a través de la asignación de una "tutoría afectiva", el aumento de supervisión y la vigilancia y la generación de una red de apoyo.

Una protesta contra el acoso escolar, este martes en Alicante / Héctor Fuentes

Intento de suicidio

Al adolescente le han estado llamando "gordo" durante dos cursos, según el testimonio de la madre, lo que provocaba que su hijo acudiera frecuentemente al baño para intentar vomitar. Ante ello, acusó al centro educativo de no haber hecho lo suficiente porque alegaba que se trataba de "cosas de niños". Es más, aseguró que su hijo tuvo un intento de suicidio del pasado curso en el propio colegio.

"Este año, el acoso ha vuelto a suceder, pero con otros niños más mayores", afirmó la madre, quien agregó que su hijo es "muy inocente y no se mete en problemas". Cuando empezó el curso y vio que volvían a meterse con él, tal y como le corroboró la psicóloga a la que acude por su patología, volvió a quejarse ante el colegio.

Así hasta el pasado 15 de octubre, cuando la madre decidió poner en manos de la Comisaría el infierno que estaba sufriendo su niño. "Cuando hicieron la cuenta de Instagram algunos niños lo vieron y se lo dijeron al profesor, fue entonces cuando me avisaron de lo que estaba pasando, pero no me quisieron decir desde el centro qué tipo de fotos ni qué insultos habían visto, por protección, y entonces decidí acudir a la Policía", relató.

El colegio alicantino, donde se está investigando un caso de acoso escolar / Jose Navarro

Más episodios y reunión con las familias

La cuenta, según consta en la denuncia, se llamaba "Sangua 78" y de foto de perfil tenía una imagen de "un personaje gordito", según la afectada. Una semana después de descubrir la cuenta, el martes pasado, el colegio alicantino abrió el plan de prevención ante un posible caso de violencia escolar que marca la Conselleria de Educación, tal y como confirmó el centro educativo de los agustinos, desde donde añadieron que también se reunieron con "varias familias" de compañeros del chaval y que se puso a disposición de la víctima una "tutora emocional" para que acompañe al menor.

El centro educativo ha defendido su gestión al haber puesto en conocimiento de la madre la existencia de ese perfil de Instagram con burlas hacia su hijo y haberla "animado" a que denunciara los hechos ante la Policía. La dirección del centro educativo alicantino también ha puesto en valor las medidas que activado y la comunicación con la progenitora, "especialmente en los últimos días".

Frente a la ausencia de acciones para atajar un acoso escolar ocurrido durante dos cursos, como lamenta la madre, el colegio se amparó en haber "trabajado mucho con este niño desde Infantil" y en que el diagnóstico de su TDAH "se ha podido tener gracias a la insistencia del centro en la conselleria para que saliera adelante".