La Fiscalía pide 20 años de cárcel para el hombre que asesinó a patadas a su exsuegra en Mallorca

La Fiscalía reclama una condena de 20 años de prisión para el hombre acusado de matar a patadas a la madre de su expareja en la Colònia de Sant Jordi en septiembre de 2024. La acusación pública sostiene que el sospechoso, Vitor Aníbal Temporao Martins, portugués de 47 años, abordó a la víctima, Erika Helene Rohrig, suiza de 74 años, en el porche de la vivienda donde seguían conviviendo, la tiró al suelo y le propinó "fuertes y numerosas patadas con su talón en la cabeza durante al menos 15 minutos". La mujer sufrió lesiones muy graves y falleció allí mismo. La Guardia Civil concluyó que el acusado cometió el crimen porque no había cerveza en la casa, pero la Fiscalía, que le imputa un delito de asesinato, no hace alusión al móvil del ataque en su escrito de conclusiones provisionales. El caso será juzgado en las próximas semanas por un tribunal popular.

El hombre, que tiene varias condenas por delitos violentos, mantenía una tormentosa relación con su exnovia y la madre de esta. Su expareja había presentado una denuncia por malos tratos en junio de 2023, pero no ratificó su declaración en el juzgado y el hombre acabó absuelto. La relación de la pareja había durado 22 años y estaba rota desde hacía un tiempo, pero los tres seguían conviviendo en una casa de campo situada a las afueras de la Colònia de Sant Jordi porque él se negaba a marcharse. Poco antes de la agresión mortal, la mujer presentó una nueva denuncia y el hombre acabó siendo incluido en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género con una valoración de riesgo medio.

Le pateó la cabeza

El crimen se produjo hacia las siete y media de la tarde del 25 de septiembre de 2024, según relata la Fiscalía en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso este diario. El acusado estaba en la finca y aprovechó que su exsuegra volvió sola a la vivienda para matarla. La abordó en el porche de entrada al chalé, la tiró el suelo y le pateó la cabeza con fuerza durante más de un cuarto de hora, narra el ministerio público.

Fue una vecina quien alertó a los servicios de emergencias al escuchar gritos. Los primeros agentes de la Policía Local de ses Salines que llegaron al lugar encontraron a la víctima inerte y ya solo se pudo confirmar su muerte. La autopsia reveló que había sufrido múltiples fracturas y contusiones faciales "que no eran compatibles por la vida debido a la intensidad" de las patadas. Vitor Aníbal Temporao fue detenido allí mismo como presunto autor del crimen.

No había cerveza

La Guardia Civil, encargada de la investigación, llegó a la conclusión de que el hombre enfureció porque quería beber alcohol, no tenía dinero y en la vivienda no había cerveza. El acusado no quiso declarar ante los investigadores y cuando fue puesto a disposición judicial dijo no recordar cómo ni por qué atacó a la madre de su exnovia. Desde entonces permanece en prisión preventiva.

La Fiscalía le imputa un delito de asesinato al entender que el procesado actuó con alevosía, pues la mujer no tuvo posibilidad alguna de defenderse. Por ello reclama una condena de 20 años de prisión y que indemnice "a los que acrediten ser herederos" de la víctima con 150.000 euros.

El caso será enjuiciado por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Palma en las próximas semanas.