Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Detenido un hombre por una agresión sexual en un autobús de Madrid

Los hechos ocurrieron cuando el vehículo se encontraba frente al Hospital 12 de Octubre, y hasta el lugar se desplazaron agentes tras ser alertados por el propio conductor

Archivo - Policía Municipal Madrid

Archivo - Policía Municipal Madrid / POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

EP

MADRID

Agentes de la Policía Municipal detuvieron el pasado lunes a un varón de 26 años acusado de agredir sexualmente de una joven de apenas 21 años en el interior de un autobús de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de la capital, según ha informado la Policía de la ciudad.

Los hechos ocurrieron cuando el autobús se encontraba frente al Hospital 12 de Octubre, y hasta el lugar se desplazaron agentes tras ser alertados por el propio conductor, según ha indicado este miércoles la propia vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.

A su llegada al lugar, los agentes recogieron el testimonio de la víctima, que afirmaba haberse sentido acosada y sufrido conductas inapropiadas por parte del presunto agresor, a quien además se le incautó un arma blanca y fue detenido.

Sanz ha aprovechado la ocasión para poner en valor la intervención de la Policía Municipal, y también al conductor de la EMT por "haber actuado de manera tan rápida" y permitir que las autoridades pudieran "atajar la situación antes de que fuera a mayores".

En concreto, el chófer del autobús reaccionó activando el protocolo de emergencia y comunicando la situación al centro de control que a su vez fue quien dio el aviso a la Policía. El detenido es de nacionalidad española pero nacido en Países Bajos, según 'El Mundo'.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuatro vehículos implicados en un fortísimo accidente en la Ronda Norte de Cáceres: seis heridos, uno de ellos un niño
  2. El corazón de la Guardia Civil en Robledillo de Gata: más que uniformes, manos amigas en la Extremadura rural
  3. Fotogalería | Accidente múltiple en Cáceres: cuatro vehículos implicados en un choque en la Ronda Norte
  4. Abascal lanza a Vox a la carrera electoral con un baño de multitudes, contestado por protestas en la calle
  5. Manolo García, en Cáceres: 'Tenemos que vivir más lentamente y en Extremadura sabéis hacerlo mejor que nadie
  6. Comercios de La Madrila temen al nuevo supermercado que está por llegar al local que ocupó 'El País de Ni' y 'Camelot'
  7. El Cefot, la gran escuela de tropa del Ejército de Tierra de Cáceres por la que pasaron Felipe González y Finito de Córdoba
  8. Cilleros y Ecoparque: otros casos de sucesos pendientes con bebés involucrados en Cáceres

Renfe establece 74 servicios de autobús para la movilidad de los viajeros por obras de alta velocidad en Navalmoral

Renfe establece 74 servicios de autobús para la movilidad de los viajeros por obras de alta velocidad en Navalmoral

Por qué hablar del suicidio infantil salva vidas: reconocer las señales es el primer paso para prevenirlo

Por qué hablar del suicidio infantil salva vidas: reconocer las señales es el primer paso para prevenirlo

Alerta naranja por lluvias y viento: Plasencia cierra sus parques y paseos por precaución

Alerta naranja por lluvias y viento: Plasencia cierra sus parques y paseos por precaución

Las croquetas extremeñas del barrio más gastro de Madrid: de morcilla de Guadalupe, caldereta, patatera y ¡carabineros!

Las croquetas extremeñas del barrio más gastro de Madrid: de morcilla de Guadalupe, caldereta, patatera y ¡carabineros!

Broncano se lleva el gato al agua: Rosalía pone fecha a su visita a ‘La revuelta’

Broncano se lleva el gato al agua: Rosalía pone fecha a su visita a ‘La revuelta’

Bruselas quiere impulsar y liberalizar los trenes de alta velocidad de la UE para 2040

Bruselas quiere impulsar y liberalizar los trenes de alta velocidad de la UE para 2040
Tracking Pixel Contents