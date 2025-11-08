Un muerto y nueve heridos por un golpe del mar en el Puerto de la Cruz (Tenerife)

Recursos de emergencias han intervenido en la tarde de este sábado en el muelle de Puerto de La Cruz (Tenerife) después de que varias personas cayesen al agua tras sufrir un golpe de mar, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias 112 Canarias (Cecoes 112).

Tras el incidente, una mujer ha fallecido y nueve personas han resultado heridas, tres de ellas en estado grave. Todas ellas han sido trasladadas a diferentes centros sanitarios, según informan a Europa Press fuentes del Cecoes 122.

Hasta el lugar se han desplazado diferentes efectivos de emergencia y cuerpos de seguridad.

Seis turistas heridos al caer al agua

En la playa de Roque de Las Bodegas, en la zona de Taganana de Santa Cruz de Tenerife, seis turistas franceses han resultado heridos al caer al agua tras otro golpe de mar, según han informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 y la Policía Local.

Los efectivos de emergencias se movilizaron tras recibir una alerta a las 11:36 horas de que varias personas habían caído al agua tras un golpe de mar, por lo que el Servicio de Urgencias Canario (SUC) activó un helicóptero medicalizado y dos ambulancias de soporte vital básico.

Fuentes de la Policía Local han informado a EFE de que el golpe de mar arrastró a los afectados tras no obedecer un balizamiento preventivo que estaba colocado en la zona.

A su vez el 112 ha recordado que Canarias se encuentra en prealerta por fenómenos costeros y ha pedido tener la máxima precaución, no situarse en el extremo de muelles o espigones ni arriesgarse a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas, además de seguir las indicaciones de los socorristas.

En este incidente el personal del SUC asistió a los seis afectados, que habían salido del mar con la ayuda de otras personas.

El helicóptero medicalizado trasladó a una mujer, que presentaba lesiones de carácter moderado, hasta la helisuperficie del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Al mismo centro hospitalario fueron trasladados en ambulancia otra mujer y un hombre con traumatismos de carácter leve.

Otro hombre y otra mujer, también con lesiones de carácter leve, fueron trasladados en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario de Canarias.

Asimismo un hombre que en el momento inicial de asistencia presentaba lesiones de carácter leve fue asistido en el lugar del incidente.

Además efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional aseguraron el lugar y colaboraron con el resto de recursos de emergencias.