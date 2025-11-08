La Policía investiga en Madrid la muerte violenta de un hombre con traumatismo craneoencefálico

Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte violenta de un hombre de mediana edad ocurrida este sábado en la localidad madrileña de Parla, tras recibir un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente —posiblemente un palo—, según han informado a EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

El hallazgo del cuerpo se produjo en torno a las 07:00 horas, a la altura del número 7 de la calle Purísima Concepción, tras el aviso de un vecino que alertó de la presencia de un varón tendido en la vía pública.

A su llegada, los agentes comprobaron que el hombre presentaba un fuerte golpe en la cabeza y no mostraba signos de vida. También acudieron efectivos de la Policía Local y un equipo sanitario del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (Summa 112), que únicamente pudo confirmar el fallecimiento, según ha detallado un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

La víctima presentaba un traumatismo craneoencefálico severo provocado por el impacto. En el lugar intervinieron unidades del Grupo de Delitos Violentos de la Policía Científica y del Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.