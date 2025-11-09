El tiroteo de Sevilla, un día después: un policía herido, 700 kilos de hachís y unos narcos en busca y captura

Cuando detectaron a la Policía Nacional rondando la nave, comenzaron los disparos. Así reaccionaron los narcos que custodiaban este sábado por la mañana una guardería de droga en Isla Mayor (Sevilla): a tiros contra la unidad policial especializada que los iba a asaltar. Una operación que, algo más de un día después de su ejecución, se ha saldado con un agente en el hospital, 700 kilos de hachís intervenidos y unos delincuentes en busca y captura.

Por el momento, se desconoce incluso si dentro de la guardería donde se guardaban los estupefacientes había una persona o más. Tal como han apuntado este domingo a mediodía desde el Cuerpo, los esfuerzos de los efectivos están centrados ahora en "la búsqueda, localización y detención del individuo o individuos que efectuaron disparos contra los agentes desplegados".

Lo que sí está confirmado es que, tras el registros practicado en la nave en cuestión, "se procedió a la incautación de aproximadamente 700 kilos de hachís, así como a la recuperación de dos vehículos que constaban como sustraídos", han informado desde la Policía Nacional. "La investigación sigue abierta para la identificación y detención de los autores materiales de los hechos", han insistido estas fuentes.

Armas de guerra y "¡A por los perros!"

Sobre el terreno estaban los efectivos del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco), que tenían como objetivo acceder al interior de un almacén de droga ubicado en un camino rural de Isla Mayor. Pero el o los narcos que protegían las instalaciones reaccionaron con armas de fuego, hiriendo a uno de los policías de gravedad.

En concreto, según la Unión Federal de Policía (UFP), los agresores usaron "armas largas de guerra tipo AK-47". "Los narcos conducían furgonetas hasta la guardería cargadas de droga y escoltadas por pistoleros. En el camino hasta la nave en cuestión, los efectivos movilizados "los sorprendieron y acabaron recibiendo disparos".

Según ha apuntado este sindicato, los narcos gritaron "¡A por los perros!" antes de comenzar a tirotear a los miembros del Greco. "Sabían que eran policías y no un vuelco de droga. Defienden su mercancía y disparan, les importa muy poco el principio de autoridad", lamentan desde la Unión Federal de Policía en un comunicado.

Un agente herido de bala "y estable"

La víctima del ataque tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital Virgen del Rocío, donde la operaron de inmediato. Según fuentes cercanas al caso, el agente que resultó herido de bala se encuentra en estado grave "aunque estable".

Hasta el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, deseó "una pronta recuperación al agente herido en un dispositivo contra el narcotráfico en Isla Mayor". En una publicación subida a su perfil oficial de redes sociales, Sánchez también quiso trasladar su "reconocimiento y solidaridad con los efectivos del Greco que cada día luchan frente al crimen organizado".

Así, en el operativo policial de asalto a la guardería se consiguió incautar más de media tonelada de hachís y recuperar vehículos robados. Falta ahora completar el siguiente objetivo del mismo: identificar y detener a los que, cuando se vieron rodeados de policías, comenzaron a tirotear a los miembros del Greco desplegados.