En El Casar de Escalona
Una operación antidroga en Toledo acaba con un fallecido y tres heridos de bala
Los hechos ocurrieron a última hora de este domingo
EFE
Toledo
- El pueblo más joven de Cáceres que parece sacado de una maqueta: calles perfectas, luz blanca y sabor a huerta
- Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones
- La Ruta de la Plata: la historia de un cierre ferroviario anunciado desde el siglo XIX
- De la patatera al carpaccio de ibérico: los restaurantes de Cáceres afinan sus menús navideños
- La cultura de la moda sostenible se abre paso en el Paseo de Cánovas de Cáceres
- Alagón del Río: el pueblo que nació del agua
- El Ferial se rinde a Modestia Aparte, Kiko Veneno o Los Rebeldes en 'Locos por la Música'
- Asociaciones vecinales de Plasencia, enfrentadas entre ellas y con el ayuntamiento