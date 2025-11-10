Piden ocho años para un joven de Ibiza por violar a una mujer que necesitó tratamiento quirúrgico

Un hombre ibicenco de 33 años se enfrenta a la posibilidad de pasar ocho años en la cárcel por la presunta violación de una mujer durante una fiesta en un domicilio celebrada en el verano de 2021.

Esa es la petición de condena formulada por la Fiscalía de cara al juicio que se celebrará el próximo miércoles 12, a partir de las 9.45 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma. El encausado, que estuvo preso durante dos días tras su depención, era conocido en la isla por haber jugado al fútbol en diferentes equipos de la isla.

Según se puede leer en el escrito de acusación, los hechos se produjeron el 21 de agosto de 2021, cuando el acusado, que carece de antecedentes penales, y la víctima, junto con otras personas, se encontraban en una fiesta de cumpleaños en la que ingirieron "grandes cantidades de alcohol". La víctima se "quedó indispuesta por la ingesta de alcohol" y una amiga la acompañó a una habitación de la vivienda, donde se quedó acostada en una cama.

Tratamiento quirúrgico

En ese momento, el acusado, "con ánimo libidinoso y aprovechando el estado" de la mujer, mantuvo relaciones sexuales no consentidas con ella. Concretamente, la penetró vaginalmente y le produjo las siguientes lesiones: desgarro de ocho milímetros en región periuretral izquierda, lesión contusa en región vulvar anterior de predominio izquierdo y dolor de intensidad moderada en región vulvar.

Estas lesiones requirieron asistencia facultativa e incluso tratamiento médico quirúrgico. Tardaron en curar un total de catorce días, siete considerados de perjuicio moderado y otros siete de perjuicio básico sin secuelas.

Estos hechos son constitituvos de un delito de abuso sexual con acceso carnal por vía vaginal. Además de pena de ocho años de cárcel, la Fiscalía también reclama para el acusado seis años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse a menos de 150 metros de la víctima durante diez años, así como 6.000 euros de indemnización para la víctima.