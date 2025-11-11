Fuego
Un grave incendio calcina una empresa en la Ciudad del Transporte de Castellón
El fuego ha afectado a Dasatrans Logística, dedicada al transporte y al almacenaje y ha alcanzado a las naves contiguas
Aitor Tezanos
Una empresa situada en la Ciudad del Transporte de Castellón ha quedado totalmente calcinada a consecuencia de un feroz incendio declarado poco después de las 23.00 horas.
Se trata de la firma Dasatrans Logística, dedicada al transporte y al almacenaje. Las llamas alcanzaron a las naves contiguas y los bomberos de Castelló y del Consorcio Provincial han luchado durante la noche por controlar el fuego. Una de ellas es Josman, especializada en instalaciones eléctricas y automatización, y otra Diecsa, distribuidora de electrodomésticos.
Trabajo
En la extinción del incendio, que llegó una vez superadas las 3.00 horas, trabajaron hasta siete dotaciones del Bomberos de Castelló, 2 mandos, dos furgonetas de avituallamiento y comunicaciones y 1 dotación del Consorcio Provincial de Bomberos.
El incendio causó explosiones que fueron percibidas desde muchos puntos de la capital de la Plana, como se puede comprobar en el vídeo que encabeza esta noticia.
Continúan los trabajos
Los bomberos continúan trabajando para rematar y refrescar el incendio, tal y como apuntan desde la cuenta de X (antiguo Twitter) de Emergències 112CV.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo más joven de Cáceres que parece sacado de una maqueta: calles perfectas, luz blanca y sabor a huerta
- Temor ante la futura autovía Cáceres-Badajoz: 'Cuando se desvíe el tráfico, ¿quién parará aquí?
- Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones
- Pop-up' de antigüedades en Casar de Cáceres: Lucía y Juan hacen de su afición su profesión
- El primer gran santuario de elefantes de Europa estará a 50 minutos de Badajoz
- La avispa velutina comienza a aclimatarse a Extremadura: los expertos advierten de sus riesgos
- Invierten más de 3 millones de euros en una nueva infraestructura para evitar cortes de agua en Jerte
- Un coche y una moto chocan en la plaza de toros de Cáceres y un motorista de Correos resulta herido