Tres detenidos por matar a una persona durante un robo en una casa de Huelva

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por el homicidio de una persona en Bollullos Par del Condado (Huelva), cuyo cadáver fue hallado el pasado 9 de noviembre con evidentes signos de violencia en el propio domicilio de la víctima.

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida por parte de su padre, los agentes iniciaron una investigación que reveló que tres personas entraron en casa de la víctima, que en ese momento se encontraba sola, y que la inmovilizaron y le propinaron una serie de golpes y patadas con gran violencia, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La investigación mostró que los autores pertenecían a un grupo delictivo dedicado a la comisión de robos con violencia en distintas localidades, que se caracterizaba por actuar con violencia extrema.

Una vez localizados, los tres presuntos autores han sido detenidos; dos de las detenciones se han producido en una nave contigua a la autovía A-49 y una tercera detención ha tenido lugar en la localidad de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), donde esta persona estaba trabajando.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil en Huelva, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS). Ha sido dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la Palma del Condado (Huelva) Plaza nº 1 y la Fiscalía.