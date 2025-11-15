En la montaña del Palomaret
Fallece un hombre de 44 años tras caer en parapente en Alicante
Un helicóptero de rescate localizó el cuerpo en una de las laderas de la montaña, con el paracaídas abierto
Alejandro Ruiz
Un hombre natural de Valencia, de 44 años, ha fallecido este sábado 15 de noviembre en Petrer, después de sufrir una caída mientras practicaba parapente en la zona de la montaña del Palomaret. Según ha informado el Consorcio provincial de Bomberos de Alicante, el aviso se recibió a las 12:52 horas, lo que activó de inmediato a los equipos de rescate.
Hasta el lugar se desplazaron un helicóptero de rescate y el Grupo Especial de Rescate (GER), que localizaron al varón en una de las laderas de la montaña. A su llegada al sitio, los efectivos comprobaron que el paracaídas se había abierto, pero también que el varón no presentaba movimientos.
Los bomberos han confirmado el fallecimiento del parapentista en el mismo punto del accidente. No se han registrado más heridos en el suceso, y su origen se desconoce por el momento. La intervención concluyó a las 15:30 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- En directo | El riesgo extremo de lluvias en el norte de Cáceres obliga a la Junta a activar la fase de emergencia por inundaciones
- Rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora: las cinco localidades extremeñas donde más golpea la borrasca
- Ola de sanciones al Castilla para medirse al Cacereño
- Las cinco localidades más lluviosas de Extremadura acumulan más de 620 litros por metro cuadrado
- El Ayuntamiento de Cáceres descarta posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas; no habrá edición hasta 2026: 'La decisión fue la más acertada
- Activado el plan de emergencia por inundaciones en el norte de Extremadura: 'Estamos asustados. Llueve muchísimo
- Cáceres se engancha al sushi y un nuevo restaurante llega a una zona en plena revolución urbana
- Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes