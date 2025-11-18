Investigación
Detenido por matar a su pareja en Murcia
Existían denuncias previas por malos tratos contra el sospechoso en los años 2008, 2017 y 2018
La Policía Nacional ha detenido a un individuo acusado de matar a su pareja en Murcia, confirma la Delegación del Gobierno.
Ocurría en la calle Don Fabián, en San José de la Montaña, en el municipio murciano, sobre las nueve de la noche de este lunes.
"Los agentes hallaron a la víctima fallecida en una vivienda", detallan desde el departamento que dirige Francisco Lucas, al tiempo que agregan que "existían denuncias previas por malos tratos contra el detenido en los años 2008, 2017 y 2018".
No obstante, "no existía ninguna orden de alejamiento" vigente entre la pareja. La Delegación precisa que "continúa abierta la investigación para determinar las causas de la muerte".
La anterior víctima de violencia machista en la Región fue Ainhoa, asfixiada por su novio, Manuel Enrique, en su casa de Librilla.
Ante la violencia machista, 016
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.
En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.
- Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea: entran Zulema Romero y Kini Carrasco
- Casa Palacchio, nuevo local de copas y eventos en la parte antigua de Cáceres: así es el recambio del restaurante 'La Casa del Sol'
- Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza
- Extremadura tendrá seis puentes en 2026: consulta todos los festivos
- Sala Matilda y La Reina dinamizan la nueva movida cacereña más allá de Albatros
- Galería | Así fue la inauguración del local en la Casa de los Vargas-Figueroa
- Aparatoso accidente en la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres: un coche choca contra el bulevar
- El precio de la bombona de butano vuelve a bajar desde de este martes: esto es lo que costará