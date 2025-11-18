Investigación en curso
Los Mossos investigan la muerte de una mujer tras caer de un balcón en Barcelona
El hijo de la víctima ha sido detenido tras los hechos ocurridos en L'Hospitalet
Gisela Macedo
Un hombre ha sido detenido la madrugada de este martes en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) tras la muerte de una mujer que, presuntamente, habría fallecido al precipitarse desde el balcón de un edificio situado en el número 86 de la calle Llobregat. Por ahora, el caso permanece abierto y las circunstancias del suceso continúan investigándose.
Según han informado fuentes policiales a este diario, el aviso se recibió alrededor de la medianoche del lunes al martes. Cuando los Mossos d’Esquadra llegaron al lugar, encontraron a la mujer ya fallecida.
El hombre detenido, que es hijo de la víctima, está siendo investigado, aunque por el momento no existe evidencia clara de que se trate de un homicidio, según las mismas fuentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea: entran Zulema Romero y Kini Carrasco
- Casa Palacchio, nuevo local de copas y eventos en la parte antigua de Cáceres: así es el recambio del restaurante 'La Casa del Sol'
- Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza
- Extremadura tendrá seis puentes en 2026: consulta todos los festivos
- Sala Matilda y La Reina dinamizan la nueva movida cacereña más allá de Albatros
- Galería | Así fue la inauguración del local en la Casa de los Vargas-Figueroa
- Aparatoso accidente en la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres: un coche choca contra el bulevar
- El precio de la bombona de butano vuelve a bajar desde de este martes: esto es lo que costará