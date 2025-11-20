Un clan de Sevilla asesinó a un hombre delante de sus hijos pequeños en Chiclana: iban a robarle la droga

Ocurrió durante la madrugada del pasado 8 de agosto: un varón de 33 años y natural de Jerez de la Frontera fue asesinado de un disparo en su casa de Chiclana, delante de su mujer (de 19 años) y sus dos hijos de corta edad. La Guardia Civil ha detenido a un total de cinco personas por aquel asalto, que se produjo por parte de una organización asentada en Sevilla con la intención de realizar un vuelco de droga en el domicilio.

Los agentes de la Benemérita han tenido que realizar en todo este tiempo un total de 15 registros domiciliarios en la denominada como Operación Aguileo y han logrado esclarecer la participación de cada uno de los miembros de la banda, asentada en la periferia sevillana, en el asalto. Uno de los registros fue en Puerto Serrano y el resto en Guillena, Alcalá del Río, Carmona y la capital hispalense.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 8 de agosto en una casa situada en el Pinar de los Franceses, en el camino de la perdiz. Por entonces, fuentes de la Benemérita seguraron que la casa pertenecía a "un clan de narcotraficantes asentado en la localidad". Tenían marihuana guardada en el interior de la finca; los asaltantes habían recibido un aviso y querían robarla.

En el momento del asalto, perpetrado "con extrema violencia", los asaltantes trataron de localizar la droga y en un tiroteo con sendas armas de fuego cayó muerto el morador delante de su mujer y sus dos hijos de corta edad, explica la Guardia Civil.

Los asaltantes han pasado a disposición judicial a lo largo de la mañana de este miércoles. Se les acusa de un delito de asesinato, robo con violencia en casa habitada, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

Agentes del Instituto Armado explicaron a El Correo de Andalucía que durante aquella madrugada, en Chiclana solo había una patrulla disponible y estuvieron a punto de encontrarse con los asaltantes en el interior. Fue la patrulla de seguridad ciudadana disponible la que acudió a la llamada. Los miembros de la Benemérita consultados se quejaron de los amplios despliegues realizados en la provincia para distintos eventos culturales y deportivos y que contrastaban con la falta de medios con la que trabajan diariamente.

Los registros realizados

Durante los registros realizados, la Guardia Civil ha logrado hacerse con multitud de efectos de la banda. Entre ellos, armas de fuego y armas blancas. Además, se han confiscado walkietalkies, localizadores de frecuencia digital, chaleco antibalas, herramientas de apertura de vehículos, herramientas de apertura de cerraduras, balizas de localización, decodificadores de centralita de vehículos, cámaras de video vigilancia, visores nocturnos o multitud de móviles. En los registros se encontraron igualmente 1,7 kilos de cogollos de marihuana y 365 plantas.

Esta operación ha sido desarrollada por agentes de Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz, Equipo de Personas, y tutelada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Chiclana.

La detención de las cinco personas y 'explotación' de la operación (como se conoce en el argot de la Benemérita) se realizó el pasado martes. Participaron el Grupo de Acción Rápida, GRS-2, USECIC Sevilla, USECIC Cádiz, Servicio Cinológico de Huelva, Sevilla, Algeciras y Cádiz, Equipo Territorial de Policía Judicial de La Rinconada y Seguridad Ciudadana de las Comandancias de Sevilla y Cádiz.