En el barrio de Collblanc
El rapero Morad, detenido de nuevo en L'Hospitalet: la Guardia Urbana lo arresta por romper una orden de alejamiento
Germán González
La Guardia Urbana de L'Hospitalet detuvo este miércoles al trapero Morad en el barrio de Collblanc. En esta ocasión, el motivo del arresto fue el quebrantamiento de una orden de alejamiento, según adelantó el digital Metrópoli y ha confirmado EL PERIÓDICO. El músico tiene prohibido acercarse a una determinada distancia del lugar de residencia de su padrastro, que vive en la zona donde Morad fue detenido.
Morad ha sido detenido en varias ocasiones por diferentes encontronazos con la policía y también por conflictos familiares. El joven del barrio de La Florida de L'Hospitalet ya ha pasado por la cárcel por un delito de conducción temeraria y también se ha salvado de volver a entrar tras suspenderse otra condena por un altercado con los Mossos d'Esquadra y la tenencia de una porra extensible.
Se da la circunstancia, además, de que un hermano del trapero fue puesto a disposición ante la Fiscalía de Menores por una agresión con cuchillo a tres jóvenes el pasado mes de septiembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
- La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas
- A quién votarán los extremeños el 21D: estos son los 12 partidos que se presentan y sus candidatos
- El emprendedor y exconcejal de Turismo Jorge Villar lanza ‘Check-in al Éxito’, la guía que convierte a los propietarios en líderes de su negocio turístico
- Electrocash impulsa su expansión con un nuevo centro logístico en Cáceres
- Detectan una bacteria en la red de agua del polígono Mejostilla de Cáceres y Canal de Isabel II ya trabaja para resolver el problema
- El Stone&Music Festival de Mérida suma dos nuevos conciertos a su cartel para el 7 y 19 de junio de 2026
- Oposiciones del SES: los 17.000 aspirantes a celador, pinche y auxiliar administrativo celebrarán sus exámenes a finales de enero