En el pico Collarada
Fallece un montañero madrileño tras precipitarse por una pendiente en Huesca
La familia del hombre, de 53 años, decidió dar aviso a la Guardia Civil sobre las 17.50 horas de este sábado debido a que dejó de tener noticias de él, y tampoco contestaba al teléfono
Redacción
Un senderista madrileño de 53 años murió ayer en el Pirineo oscense. La víctima había salido a realizar una actividad de senderismo desde el municipio de Villanúa hasta el pico Corallada (Huesca). Y como su familia dejó de tener noticias de él, y tampoco contestaba al teléfono, se decidió dar aviso a la Guardia Civil sobre las 17.50 horas. Solo se sabía que había aparcado el coche cerca del albergue de Villanúa. En ese momento se inició el dispositivo de búsqueda con cuatro componentes del GREIM y un perro de búsqueda hasta que sobre las 00.30 horas se encontró el cadáver.
No ha sido hasta las 07.30 horas de este domingo cuando se ha finalizado el rescate del cadáver de este ciudadano madrileño de 53 años, que se encontraba realizando una ascensión de alta montaña cuando cayó por una peniente pronunciada.
Este mismo martes, a las 17.55 horas, se activó el GREIM de Panticosa por una pareja que se había perdido en la zona del Bosque de Betato. Entre las 17.00 y 19.00 horas el GREIM de Panticosa realizó el rescate, con medios propios, de un ciudadano español de 50 años y una ciudadana española de 49 años, ambos vecinos de Jaca, al desorientarse cuando se encontraban realizando senderismo. Ambos se encontraban ilesos y fueron evacuados a la zona en la que se encontraba estacionado su vehículo en Piedrafita de Jaca.
