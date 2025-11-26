Un grave incendio en el hospital de Santa Lucía de Cartagena obliga evacuar a pacientes y trabajadores

Un grave incendio originado a primera hora de la mañana de este miércoles en el Hospital Santa Lucía de Cartagena ha obligado a evacuar varias plantas del centro hospitalario. Las llamas han afectado a una de las caras laterales del quinto bloque del gran centro hospitalario de la ciudad portuaria y la han dejado prácticamente calcinada. Por ahora no hay que lamentar víctimas ni daños personales, solo materiales.

El fuego se habría iniciado, por causas que aún se desconocen y que se están investigando, sobre las 07:15 horas en la terraza de este quinto bloque y se habría propagado rápidamente a las plantas quinta y tercera de dicho bloque por el fuerte viento que azotaba en la mañana de este miércoles a toda Cartagena.

El plan de autoprotección y emergencias se ha activado y han evacuado hasta cuatro plantas de hospitalización: la segunda, tercera, cuarta y quinta. Tanto pacientes como personal sanitario que estaban en el bloque cinco eran trasladados a otra parte del hospital para mantenerse a salvo del fuego.

Fuentes del Servicio Murciano de Salud y el Hospital Santa Lucía de Cartagena informan que ya se está trabajando en la reubicación de los pacientes de las plantas afectadas.

La comunidad autónoma ha puesto a disposición sus medios aéreos así como a efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS). Finalmente, no se ha requerido su presencia y se ha solventado con la rápida actuación de los efectivos de bomberos de Cartagena.

Las llamas, que se producían cuando todavía no había amanecido, eran visibles a varios kilómetros de distancia. Efectivos de la Policía Local también han tenido que cortar los accesos al hospital por motivos de seguridad.

El segundo incendio en una década

No es el primer incendio de este tipo que sufre el Hospital Santa Lucía de Cartagena: hace ahora una década las llamas también devoraron parte del primer bloque cuando una colilla mal apagada en una sala de mantenimiento acabó calcinando la fachada.

El trágico incendio del edificio en Campanar (Valencia) ocurrido en febrero del pasado año volvía a poner el punto de mira en la calidad de los materiales de construcción usados en las fachadas del Santa Lucía, cuando, en apenas quince minutos, las llamas ya subían por la parte trasera del bloque 1 del centro sanitario -afortunadamente, tampoco hubo que lamentar fallecidos-.

Con la lupa puesta en los materiales de la fachada

Podemos ya alertó hace ahora año y medio, tras la tragedia en Campanar, de la peligrosidad del revestimiento de la fachada del hospital Santa Lucía. La diputada morada en la Asamblea Regional, María Marín, insistía entonces en que “Cartagena y la Región de Murcia no se podían permitir ningún riesgo en un hospital con casi 700 camas y que es el principal del área 2 de Salud”.

Por su parte, desde la Consejería de Salud señalaron entonces que se había realizado una revisión de los elementos de construcción y materiales exteriores del edificio, que constató que cumplían con la normativa vigente y el proyecto de construcción está avalado por el Colegio de Arquitectos.

"La gerencia del área tomó, entre otras medidas, la revisión de la fachada del edificio y verificó que los materiales y que los elementos constructivos corresponden al proyecto de ejecución del hospital de Cartagena visado por el Colegio de Arquitectos de Murcia y cuentan con grado de resistencia al fuego según normativa vigente en ese momento", indican fuentes de la Consejería.